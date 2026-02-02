Maranata, prefeito de Itobi destaca ações de sua gestão

Joaquim Cândido Filho, o conhecido Maranata, prefeito de Itobi pelo MDB, recentemente concedeu entrevista a uma rádio da região, onde, entre outros assuntos, falou sobre o alto índice de aprovação que sua administração mantém, além do equilíbrio financeiro e investimentos previstos em saúde, infraestrutura, habitação e educação.

Durante entrevista concedida no último dia 15, à rádio digital A Guardiã da Notícia, Maranata, apresentou um balanço das principais ações de sua gestão e afirmou que um dos objetivos atuais é ampliar a visibilidade dos trabalhos desenvolvidos no município.

Segundo Maranata, os índices de aprovação da gestão registram cerca de 85% de aprovação junto à população e 95% entre os servidores públicos. Para ele, esses números refletem a condução administrativa e a proximidade com as demandas locais.

Ele ressaltou que a prefeitura adotou uma política de tolerância zero à corrupção e mantém uma relação considerada positiva e respeitosa com a Câmara de Itobi, o que, segundo ele, contribui para o andamento de projetos e a execução de políticas públicas.

Sobre sua rotina, Maranata afirmou que inicia o dia de trabalho por volta das 3h da madrugada, acompanhando diretamente as ações e o funcionamento dos serviços públicos. Ele também mencionou a situação da frota municipal, informando que os veículos são zero quilômetro, destinados ao atendimento das diversas áreas da administração.

Na Saúde, ele garantiu que não há falta de medicamentos nas unidades de atendimento, o que assegura, segundo ele, a continuidade dos serviços prestados à população. Em relação à infraestrutura urbana, o prefeito apontou o escoamento das águas pluviais como um dos principais desafios do município. Informou ainda que a administração já adquiriu manilhas, que serão utilizadas em obras para melhorar o sistema de drenagem e minimizar transtornos causados pelas chuvas.

No setor de obras e habitação, Maranata anunciou o asfaltamento de 17 ruas e a construção de 420 moradias, iniciativas que visam melhorar a mobilidade urbana e ampliar o acesso à moradia no município. Já na Educação, ele destacou que a merenda escolar segue cardápios elaborados por nutricionistas, garantindo qualidade nutricional aos alunos da rede municipal. Ele também falou sobre a construção de uma nova unidade escolar e comentou a questão da remuneração dos professores, avaliando como insuficiente o reajuste salarial concedido pelo governo federal à categoria.

Por fim, Maranata afirmou que a cidade mantém equilíbrio nas contas públicas, condição que, segundo ele, permite a realização de investimentos em diferentes áreas e a continuidade de projetos voltados ao desenvolvimento local.