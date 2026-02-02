Classificados

Últimos artigos
Maranata, prefeito de Itobi destaca ações de sua gestão
Joaquim Cândido Filho, o conhecido Maranata, prefeito de Itobi pelo MDB, recentemente concedeu entrevista a uma rádio da região, onde, entre outros assuntos, falou sobre o alto índice de aprovação que sua administração mantém, além do equilíbrio financeiro e...
Cozinheiras de Vargem Grande conquistam Prêmio
Equipe da Escola Achiles Rodrigues conquistou o primeiro lugar na Unidade Regional e ficou entre as 20 melhores do EstadoAs merendeiras da Escola Estadual Professor Achiles Rodrigues, em São João da Boa Vista, conquistaram destaque na segunda edição do...