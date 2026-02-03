Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Kauã Lourenço do Nascimento, aos 18 anos de idade, no dia 26 de janeiro. Kauã residia na Vila Santana, deixa os pais Iodete Cristina Lourenço do Nascimento e João Carlos do Nascimento, a irmã Carolaine Daiane, o sobrinho João Gustavo, e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 27, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Sebastião Cândido, o Tião Cabulino, aos 82 anos de idade, no dia 25 de janeiro. Tião residia no sítio Oliveira, deixa a esposa Lenir Ferreira, as filhas Durcelei, Rosimeire e Rosana, netos, bisnetos e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 26, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Apparecida Severino Silva, aos 88 anos de idade, no dia 24 de janeiro, em São Paulo onde residia. Apparecida era viúva de Benedicto Silva, deixa os filhos Sérgio Luís, Vera Lúcia e Carlos Roberto, e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 26, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Irma Conceição da Costa Garcia, aos 77 anos de idade, no dia 24 de janeiro. Irma residia no Jardim São Lucas, deixa os filhos Teresa, Rute, Ivan e Bruna, netos, irmãos e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 25, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Benedito Borsato, aos 73 anos de idade, no dia 28 de janeiro. Benedito residia no Jardim Cristina II, deixa a esposa Vânia Aparecida de Paula Borsato, os filhos Leandra, Lucimara e Luís Augusto, netos, bisnetos, irmãos e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 29, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Paschoalina Maria de Jesus Pereira, aos 89 anos de idade, no dia 30 de janeiro. Paschoalina residia no Jardim Iracema, deixa filhos, netos, bisnetos e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 30, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Anselmo Ocimar Primo, no dia 30 de janeiro, aos 67 anos de idade.

Anselmo residia na Vila Polar, deixa os filhos Camila e Erik Marcelo, netos, a irmã Cláudia e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 30 de janeiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Fotos: Arquivo Pessoal

