Jovens e dinheiro: entre a orientação familiar e a busca por estabilidade financeira

Com o acesso cada vez mais facilitado a contas digitais, Pix e aplicativos bancários, jovens de Vargem Grande do Sul estão lidando com dinheiro mais cedo do que as gerações anteriores. Mesada, estágio, primeiro emprego ou trabalhos informais já fazem parte da rotina de muitos adolescentes e jovens adultos do município. Diante desse cenário, cresce a importância da iniciação à poupança e aos investimentos como forma de educação financeira e preparo para o futuro.

Especialistas destacam que aprender a guardar dinheiro desde cedo contribui para a formação de hábitos saudáveis, como planejamento, organização e responsabilidade financeira. Mesmo com valores pequenos, a prática da poupança ensina que nem todo recurso precisa ser consumido imediatamente, ajudando o jovem a pensar em objetivos de médio e longo prazo.

A poupança ainda é, para muitos, o primeiro passo nesse aprendizado. Embora apresente rendimento limitado, ela cumpre um papel importante ao incentivar a disciplina financeira. A partir desse contato inicial, os jovens podem, com orientação adequada, conhecer outras formas simples e seguras de investimento, sempre respeitando seu perfil e realidade financeira.

Em Vargem Grande do Sul, o tema da educação financeira também passa pelo papel da família e da escola. Conversar sobre orçamento doméstico, consumo consciente e prioridades financeiras ajuda a aproximar os jovens de decisões que impactam diretamente seu futuro. A inclusão de noções básicas de finanças no ambiente escolar é vista como um avanço necessário para preparar os estudantes para a vida adulta.

Outro ponto relevante é a atuação de instituições financeiras, cooperativas de crédito e iniciativas locais que promovem ações educativas voltadas aos jovens, como palestras, orientações e materiais informativos. Essas iniciativas contribuem para ampliar o conhecimento sobre poupança, investimentos e o uso responsável do dinheiro.

Em um contexto em que o consumo imediato é constantemente incentivado, ensinar os jovens de Vargem Grande do Sul a poupar e investir é apostar em uma geração mais consciente e preparada. O aprendizado financeiro desde cedo não apenas ajuda na realização de sonhos pessoais, como estudos e conquistas materiais, mas também fortalece a economia local, formando cidadãos mais responsáveis e atentos ao futuro.

A reportagem da Gazeta de Vargem Grande procurou ouvir iniciativas feita por escolas e pelo Sicoob Crediçucar, que mostram que falar sobre dinheiro na infância e adolescência vai além das contas e contribui para autonomia, responsabilidade e escolhas mais equilibradas ao longo da vida.

Cooperativismo e educação: compromisso com a comunidade

Para o Sicoob Crediçucar, a educação financeira faz parte do papel social do cooperativismo. Um dos princípios do sistema cooperativo é justamente o de Educação, Formação e Informação, que prevê o compartilhamento de conhecimento como forma de fortalecer pessoas e comunidades.

Segundo a cooperativa, investir em educação financeira para crianças e adolescentes significa contribuir para a formação de cidadãos mais preparados, famílias mais equilibradas financeiramente e decisões mais conscientes a longo prazo.

Ações e iniciativas apoiadas pelo Sicoob Crediçucar

Ao longo do ano, o Sicoob Crediçucar desenvolve e apoia diversas ações de educação financeira com linguagem acessível e foco prático. Entre as iniciativas estão: Atividades educativas em escolas, com ações lúdicas adaptadas a cada faixa etária, abordando temas como sonhos, metas, consumo consciente, valor do dinheiro e planejamento.

Participação em mobilizações nacionais, como a Semana ENEF (Estratégia Nacional de Educação Financeira), com iniciativas voltadas à conscientização e ao aprendizado de forma leve e conectada à realidade dos estudantes.

Palestras e rodas de conversa sobre finanças do dia a dia, cooperativismo e escolhas responsáveis, aproximando os jovens do tema sem tabu e sem excessiva complexidade.

Conteúdos educativos digitais, como posts, vídeos e materiais informativos voltados a cooperados e à comunidade, com dicas simples e aplicáveis para famílias e jovens.

Visitas de escolas às agências e ao prédio do departamento administrativo, permitindo que os estudantes conheçam o dia a dia dos colaboradores e compreendam melhor as responsabilidades envolvidas em diferentes funções profissionais.

Coleção Financinhas leva educação financeira por meio de histórias

Uma das principais iniciativas do Sicoob Crediçucar em 2025 foi a Coleção Financinhas, projeto voltado à educação financeira infantil por meio da contação de histórias e atividades lúdicas. A proposta é apresentar conceitos como organização, escolhas, sonhos, metas e consumo consciente de maneira leve, acessível e próxima da realidade das crianças.

A ação já percorreu cidades da área de atuação da cooperativa, passando por Vargem Grande do Sul, Casa Branca, Santa Cruz das Palmeiras, Tambaú e Porto Ferreira, reforçando o compromisso do cooperativismo com a comunidade e com o princípio de Educação, Formação e Informação.

Para 2026, a expectativa é ampliar ainda mais o alcance do projeto. O Departamento de Gestão de Pessoas do Sicoob Crediçucar está empenhado em fortalecer e expandir iniciativas de educação financeira, com novos formatos e ações que aproximem ainda mais o tema das famílias, escolas e da comunidade.

Educação financeira como proteção para o futuro

Para Mateus Bonatti Moraes, do Departamento de Marketing e Comunicação da agência Sicoob de Vargem Grande do Sul, falar sobre dinheiro desde cedo ajuda a evitar a formação de hábitos prejudiciais.

“Educação financeira não é sobre cortar tudo, é sobre escolher melhor. Quando a criança entende isso cedo, ela ganha uma habilidade que protege o futuro: a capacidade de planejar e decidir com consciência”, afirmou ao jornal Gazeta de Vargem Grande.

Segundo ele, a principal vantagem de iniciar o tema ainda na infância é que o aprendizado acontece por meio da repetição e da prática. Quando o assunto se torna parte das conversas cotidianas, o jovem cresce sabendo organizar prioridades, estabelecer objetivos e lidar melhor com frustrações e pressões de consumo.

Escola trabalha o tema desde o ensino fundamental

O Colégio Vitória de Vargem Grande do Sul vem desenvolvendo o trabalho com educação financeira e empreendedorismo desde o ensino fundamental. De acordo com Maria Eduarda Nicolau, professora do Fundamental I e II e também coordenadora da instituição, a proposta faz parte do compromisso do colégio com a formação integral dos alunos.

“O Colégio Vitória reafirma seu compromisso com a formação integral dos estudantes ao investir, de forma consistente, no ensino do empreendedorismo e da educação financeira desde as etapas iniciais da escolarização”, explicou.

No ensino do empreendedorismo, o colégio conta com a parceria do Sebrae, instituição de referência nacional, que contribui para o estímulo à criatividade, inovação e capacidade de transformar ideias em soluções. Já a educação financeira é desenvolvida com material da Editora do Brasil, garantindo uma abordagem pedagógica adequada à faixa etária e alinhada às diretrizes educacionais.

Segundo a coordenadora, essas áreas contribuem para o desenvolvimento de competências como autonomia, responsabilidade, planejamento, pensamento crítico, tomada de decisões conscientes e protagonismo, preparando os estudantes para a vida pessoal, social e profissional.

Família reforça aprendizado em casa

A Gazeta de Vargem Grande também ouviu Michelli Rosa Gomes Fernandes, mãe de Tiago Gomes Fernandes, aluno do 9º ano do Colégio Vitória. Para ela, a educação financeira na escola é fundamental para preparar os jovens para a vida adulta.

“Acho essencial as aulas de educação financeira no colégio, porque prepara os alunos para a vida adulta. Ensina a organizar gastos, entender o valor do dinheiro, criar o hábito de poupar e tomar decisões, ajudando o aluno a planejar o futuro e evitar dívidas”, afirmou.

Segundo Michelli, o tema também é trabalhado em casa. Tiago possui conta bancária e utiliza um cofrinho do banco para guardar parte do dinheiro que recebe.

“Ele é bem seguro em relação a isso. Todo dinheiro que ganha, guarda uma parte para poupar. Quando precisa comprar alguma coisa, prefere sempre pesquisar antes”, contou.

Ela acredita que as aulas de educação financeira contribuem diretamente para esse comportamento mais consciente.

Jovens reconhecem importância do planejamento financeiro

A jovem Kelry Eduarda Gabriel de Oliveira, de 20 anos, estudante de Medicina Veterinária, também destacou a importância de guardar dinheiro. Para ela, a reserva financeira funciona como uma “rede de segurança” para emergências e imprevistos, além de permitir a realização de sonhos e momentos de lazer ao longo da vida.

Apesar disso, Kelry admite que ainda não separa um valor fixo mensal para poupar. O hábito adotado é guardar ou investir o que sobra no final do mês, prática comum entre jovens que ainda dependem financeiramente da família.

Segundo a estudante, a educação financeira veio principalmente de casa, por meio do convívio familiar, onde aprendeu noções básicas de controle de gastos e responsabilidade com o dinheiro. Ela avalia que muitos jovens não recebem informações suficientes sobre o tema.

“Apesar da grande quantidade de conteúdos disponíveis na internet, falta uma educação financeira mais estruturada, tanto nas escolas quanto dentro de casa”, avaliou.

Mesmo utilizando cartão de crédito, Kelry afirma que acompanha atentamente os gastos. Embora as faturas sejam pagas pelos pais, ela realiza o controle mensal para evitar excessos. Atualmente, seus principais gastos estão relacionados à alimentação e autocuidado. Antes de qualquer compra, diz refletir mais de uma vez sobre a real necessidade.

Ao olhar para o futuro, Kelry traça metas claras: concluir a graduação, conquistar aprovação em concurso público na área de Medicina Veterinária e alcançar a independência financeira. Entre os planos estão a compra da casa própria, de um carro e a construção de uma vida com mais segurança e tranquilidade

A trajetória de Kelry reflete a realidade de muitos jovens brasileiros: conscientes da importância do planejamento financeiro, mas ainda em processo de aprendizado e dependência familiar. Entre desafios e expectativas, a juventude busca equilibrar consumo, responsabilidade e sonhos, enquanto reforça a necessidade de que a educação financeira ocupe um espaço cada vez maior na escola, em casa e na comunidade.