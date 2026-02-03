Painel: Vargengrandenses causando em São João

Vargengrandenses causando em São João

Conhecidos do público vargengrandense, cada um em sua área específica, mas ambos eleitos vereadores em São João da Boa Vista, a advogada Dayse Ciacco de Oliveira, que nasceu em Vargem e atualmente reside em São João e o radialista José Urias de Barros Filho, mais conhecido como Carioca, que também morou em Vargem durante muitos anos e agora preside o Legislativo Sanjoanense, foram pautas de reportagens em vários meios de comunicação da cidade vizinha.

Dayse Ciacco renunciou ao cargo de secretária

Conforme reportagens, Dayse tomou a decisão de renunciar ao cargo de secretária que ocupava na Mesa Diretora da Câmara Municipal de São João, presidida atualmente por Carioca, sendo sua saída interpretada nos bastidores da política da cidade vizinha como “um gesto político, evitando a assinatura conjunta de documentos com o presidente da Câmara”.

Segundo publicou o site ‘saojoaonews’, “A renúncia da vereadora Dayse Ciacco ao cargo de 1ª secretária da Câmara Municipal, ocorrida na manhã desta segunda-feira, dia 26, vai muito além de um simples ato administrativo. Trata-se de um gesto político forte, simbólico e revelador, que expõe o grau de desgaste, rejeição interna e isolamento do atual presidente da Casa, o vereador Carioca”.

Políticos são de Vargem Grande

Além dos dois políticos acima citados, também a ex-prefeita Terezinha que administrou São João da Boa Vista na última gestão, era de Vargem Grande do Sul e o ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes recentemente foi convidado a ocupar o cargo de diretor de Gestão e Planejamento Urbano na atual administração do prefeito Vanderlei Borges de Carvalho. Vargem já foi distrito de São João da Boa Vista e no início do século passado, moradores de Vargem participavam ativamente da Câmara Municipal da cidade vizinha, até que Vargem se emancipou politicamente de São João em 1921.

20 projetos foram aprovados por vereadores

Os vereadores municipais durante reunião extraordinária realizada nesta quarta-feira, 28 de janeiro, aprovaram cerca de 20 projetos oriundos do Executivo, sendo a maioria deles dispondo sobre a abertura de Crédito Adicional Especial, que são autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei orçamentária do Executivo. O Legislativo, que está em recesso, volta a funcionar agora em fevereiro, quando acontece a primeira sessão ordinária no dia 3 de fevereiro, próxima terça-feira.

Concorrida

Deverá ser bem concorrida a entrega de títulos pela Câmara Municipal que acontecerá na próxima sexta-feira, dia 6 de fevereiro, às 19h, no Centro de Convivência do Idoso Haydeé e Antônio Longuini Neto, antigo Clube Vargengrandense.

A sessão será aberta ao público e haverá a entrega de mais de 50 títulos e honrarias a cidadãos que se destacaram por suas contribuições ao desenvolvimento do município. Além dos homenageados, suas famílias e amigos deverão comparecer, juntamente com as autoridades locais.