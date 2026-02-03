Vargem conquista Selo Ouro no atendimento do Sebrae Aqui

Reconhecimento destaca a qualidade do serviço prestado aos empreendedores e coloca o município em evidência na região

Vargem Grande do Sul foi reconhecida com o Selo Ouro de Excelência no Atendimento do Sebrae Aqui, certificação concedida às unidades que se destacaram pela qualidade dos serviços prestados ao longo de 2025. O selo evidencia o desempenho do posto local, que alcançou pontuação elevada após avaliação criteriosa de diversos indicadores estabelecidos pelo Sebrae.

O reconhecimento é resultado do trabalho desenvolvido pela equipe do Sebrae Aqui de Vargem Grande do Sul, formada pelas atendentes Tamirys Kellen Dotta e Lara Merlin, sob coordenação de Katia Santiago. Ao longo do ano, o posto foi avaliado em diferentes aspectos relacionados ao atendimento ao público, eficiência dos serviços, organização interna, cumprimento de metas e impacto das ações junto aos empreendedores locais.

De acordo com os critérios do Sebrae, a certificação leva em consideração o desempenho contínuo da unidade durante o período avaliado, com base em indicadores que medem desde a qualidade do atendimento até a efetividade das orientações prestadas a micro e pequenos empresários. O resultado colocou Vargem Grande do Sul em posição de destaque no cenário regional.

O posto Sebrae Aqui tem papel fundamental no apoio aos empreendedores do município, oferecendo orientações, capacitações e suporte técnico para quem deseja abrir, regularizar ou expandir um negócio. A conquista do Selo Ouro reforça a importância desse trabalho e o compromisso da equipe em oferecer um atendimento acessível, eficiente e alinhado às necessidades do setor produtivo local.

A certificação é motivo de reconhecimento não apenas para a equipe, mas também para o município, que passa a ser referência regional em qualidade de atendimento ao empreendedor. O resultado demonstra como o trabalho sério, dedicado e contínuo pode contribuir para o fortalecimento do ambiente de negócios e para o desenvolvimento econômico de Vargem Grande do Sul.