Vem aí a 18ª edição da Festa do Milho

Também acontecerá durante o evento, o 14º Festival de Música Sertaneja

A Praça da Matriz de Sant’Ana será palco nos dias 7 e 8 de fevereiro, sábado e domingo, da 18ª edição da Festa do Milho, um dos eventos mais tradicionais da cidade e que tem atraído um bom público nas suas realizações.

A programação tem como destaque principal a feira gastronômica que tem como objetivo ajudar as entidades da cidade.

Além das comidas típicas o evento conta com a agenda musical com a realização do 14º Festival de Música Sertaneja, que também começa no sábado, 7 de fevereiro, com a apresentação da dupla André e Thiago, que sobe ao palco no início da noite. Na sequência, o público poderá acompanhar o show de Ronaldo Marques, encerrando as atrações do primeiro dia. Já no domingo, 8, a programação tem início durante a tarde com a Orquestra de Viola Caipira de Vargem, valorizando a música regional. O encerramento da festa, à noite, ficará por conta da apresentação de Maicon Neves e Rodrigo Violeiro.

Entre as entidades participantes, a Associação Lucas Tapi marcará presença com as tradicionais coxinhas de milho, balas de milho e o conhecido macarrão no pote, itens que já se tornaram referência junto ao público em edições anteriores. A diretora da instituição Paula Tapi compartilha com os leitores da Gazeta de Vargem Grande a receita de um de seus quitutes:

Coxinha com massa de milho verde

Ingredientes

2 xícaras de milho verde

2 xícaras de água ou caldo de legumes

2 xícaras de farinha de trigo

1 colher de sopa de manteiga ou margarina

Sal a gosto

Recheio (opcional): Frango desfiado e temperado a gosto

Para empanar: 1 ovo batido, farinha de rosca e óleo para fritar.

Modo de preparo: O milho deve ser batido no liquidificador com a água até formar um creme homogêneo. Em seguida, leva-se a mistura ao fogo com a manteiga e o sal. Após levantar fervura, acrescenta-se a farinha de trigo de uma só vez, mexendo até a massa desgrudar do fundo da panela. Depois de esfriar, a massa é moldada, recheada, empanada e frita até atingir a coloração dourada.