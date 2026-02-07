Após matar mulher em São João, autor se suicida

Um casal foi encontrado morto dentro de casa, com diversos ferimentos causados por faca, em São João da Boa Vista, na manhã da sexta-feira, dia 6. O caso é investigado como feminicídio seguido de suicídio consumado.

Os corpos de Patrícia de Fátima Oliveira, de 47 anos, e Sinésio Fostinoni Júnior, de 45, foram encontrados no quarto do casal pela filha, na madrugada. Uma faca foi apreendida sobre a cama.

De acordo com o Portal G1, a Polícia Científica realizou a perícia e constatou que Patrícia apresentava mais de 30 ferimentos de arma branca. Sinésio tinha cortes no pulso esquerdo, três lesões no tórax, uma delas profunda, e um corte no pescoço, também profundo, o que sugere que ele tenha cometido suicídio. Os óbitos foram confirmados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Polícia Civil foi acionada, e a cena do crime foi preservada pela Polícia Militar. Segundo o boletim de ocorrência, a porta do imóvel não apresentava sinais de arrombamento. Um vitrô próximo estava aberto, mas possuía grades. Na cozinha, pedaços de embalagens de plástico indicam possível consumo de drogas no local. Além do quarto do casal, não havia sinais de confronto em outros cômodos da casa.

De acordo com o boletim, a filha de 16 anos do casal contou que estava em outro quarto com a irmã de 9 anos e uma amiga. Ela disse que acordou às 4h45 ao ouvir os gritos da mãe. Ao se aproximar do quarto, encontrou a porta trancada.

Segundo a adolescente, ao chamar pelos pais, Sinésio disse para ela voltar para o próprio quarto. Desconfiada, a jovem usou a chave do seu quarto para abrir a porta do cômodo do casal e ouviu um forte suspiro do pai. Ela encontrou a mãe ensanguentada caída e o pai deitado de costas ao lado dela. Ao tentar socorrê-lo, percebeu que ele ainda respirava levemente e acionou o socorro.

A adolescente afirmou que a única porta de acesso à casa estava trancada, indicando que ninguém mais teria entrado no imóvel. O avô da jovem relatou à polícia histórico de consumo de drogas por parte de Sinésio e Patrícia. As filhas do casal ficaram sob os cuidados da família. Além das facas, os celulares das vítimas foram apreendidos.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de São João da Boa Vista.