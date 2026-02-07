Homem de 34 anos morreu tropelado na SP-344

Um homem de 34 anos morreu atropelado na madrugada desta quinta-feira, dia 5, em na SP-344, a Rodovia Lourival Lindório de Faria, que liga Vargem Grande do Sul a São Sebastião da Grama. Segundo o informado pela equipe da Polícia Militar Rodoviária, os policiais foram acionados para atendimento de uma ocorrência de atropelamento na altura do quilômetro 257 da via, no município de Vargem.

No local, por volta da meia-noite, os policiais encontraram a vítima caída pela rodovia, já sem vida. O homem foi identificado como sendo Andreti José de Almeida, de 34 anos. De acordo com o portal De Olho São José, os policiais informaram que não foi localizado nenhum veículo envolvido na ocorrência. Também não havia pela rodovia vestígios que identificassem se o veículo seria um automóvel ou caminhão. A equipe também informou que não havia marcas de frenagem na pista.

O plantão da Polícia Civil foi acionado e requisitou a realização de perícia técnica no local.

Andreti José de Almeida, conhecido como Deti foi sepultado na quinta-feira, dia 5, no Cemitério Parque das Acácias, em Vargem Grande do Sul.