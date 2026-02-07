Procurado pela Justiça é preso em Vargem

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul prendeu homem procurado pela Justiça na manhã de quinta-feira, por volta das 7h35, na Praça Capitão João Pinto Fontão, no Centro da cidade.

Conforme o informado à imprensa, durante o patrulhamento preventivo pelo bairro, os policiais visualizaram um indivíduo cujo mandado de prisão era de conhecimento da equipe. Foi realizada a abordagem, não sendo encontrado nada de irregular com ele. Após consulta aos sistemas policiais, foi confirmada a existência de ordem judicial de prisão contra ele.

O homem foi conduzido ao Posto de Pronto Atendimento para exame cautelar e, em seguida, apresentado à Delegacia da Polícia Civil de Vargem Grande do Sul, onde foi formalizado o cumprimento do mandado. Ele permaneceu à disposição da Justiça.