Homem é detido com crack e cocaína na Sta. Terezinha

Na tarde de quinta-feira, dia 5, por volta das 12h17, a Polícia Militar realizou a prisão de um homem por tráfico de drogas, na Rua das Mercedes, na Vila Santa Terezinha, em Vargem Grande do Sul.

A equipe policial recebeu informações de que um indivíduo estaria comercializando entorpecentes em um imóvel abandonado na região. Durante averiguação no endereço indicado, o suspeito tentou fugir ao perceber a presença dos policiais, mas foi rapidamente alcançado e abordado. Na busca pessoal foi encontrada uma porção de crack.

Ele admitiu aos policiais a prática do tráfico e informou que mantinha mais drogas em sua residência. Assim, a equipe localizou e apreendeu porções de cocaína e crack, dinheiro em espécie e uma balança de precisão no local.

Ele foi detido e conduzido ao Posto de Pronto Atendimento para exame cautelar. Em seguida, apresentado na Delegacia da Polícia Civil de Vargem, onde permaneceu preso à disposição da Justiça. Os entorpecentes e demais objetos foram apreendidos para subsidiar a investigação.