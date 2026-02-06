18ª Festa do Milho será realizada neste final de semana

Será neste sábado, dia 7 de fevereiro, o início da 18ª edição da tradicional Festa do Milho, que acontece na Praça da Matriz de Sant’Ana. Nos dias que antecedem o evento, os últimos preparativos estão a todo vapor: barracas sendo decoradas, sistema de som sendo instalado e diversos detalhes sendo finalizados pelas entidades participantes.

Na tarde desta sexta-feira, 6 de fevereiro, a equipe da entidade Mão Amiga estava em plena atividade, trabalhando nos ajustes finais e aproveitou para deixar um recado especial à população, convidando todos a prestigiarem a festa e, claro, a passarem pela barraca da entidade, onde serão vendidas as já famosas polenta mole e os deliciosos pastéis de milho, muito aguardados pelo público.

Fotos: Festa do Milho / Reportagem

A Festa do Milho chega à sua 18ª edição como um dos eventos mais tradicionais da cidade, sempre atraindo um grande público. Um dos destaques da programação é a feira gastronômica, que tem como principal objetivo auxiliar as entidades locais, unindo solidariedade, cultura e lazer.

Além das comidas típicas à base de milho, o evento conta com uma agenda musical especial, com a realização do 14º Festival de Música Sertaneja. Neste sábado, a programação musical começa no início da noite com a apresentação da dupla André e Thiago, seguida pelo show de Ronaldo Marques, que encerra as atrações do primeiro dia.

Neste domingo, dia 8, a festa tem início durante a tarde com a apresentação da Orquestra de Viola Caipira de Vargem, valorizando a música regional e as tradições do interior. O encerramento da Festa do Milho, à noite, ficará por conta do show de Maicon Neves e Rodrigo Violeiro.

Com a previsão de chuva para o fim de semana, Dona Ângela, monitora do Grupo Mão Amiga, faz também um apelo bem-humorado a São Pedro, pedindo que “segure a chuva”, para que a população possa comparecer com segurança e aproveitar ao máximo mais uma edição dessa festa tão querida pela comunidade.