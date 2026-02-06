Em Casa Branca, Dia D de vacinação será neste sábado

A Prefeitura de Casa Branca, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do Departamento de Vigilância em Saúde, realizará o Dia D de Vacinação contra o sarampo e a febre amarela neste sábado, dia 7 de fevereiro, com todas as unidades de saúde do município abertas para atendimento. A ação segue as diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal no município.

A campanha é uma oportunidade para que a população confira a caderneta de vacinação e regularize possíveis doses em atraso, contribuindo para a prevenção de doenças e a proteção coletiva.

No caso do sarampo, a primeira dose da vacina é recomendada para crianças aos 12 meses de idade. Crianças a partir de 5 anos até adultos de 29 anos devem receber duas doses. Adultos de 30 a 59 anos que não possuam comprovação de vacinação prévia devem receber uma dose. Profissionais de saúde, independentemente da idade, devem manter a vacinação atualizada com duas doses, devido ao maior risco de exposição.

Para a febre amarela, a vacinação é indicada para crianças a partir de 9 meses, com uma dose aos 9 meses e reforço aos 4 anos. Pessoas de 5 a 59 anos que não tenham sido vacinadas devem receber uma dose única. A imunização é especialmente recomendada para moradores ou viajantes de áreas de risco, como regiões do Amazonas, Minas Gerais, entre outras, além de pessoas que realizam atividades rurais ou de ecoturismo. Idosos com 60 anos ou mais devem ser avaliados por um profissional de saúde antes da vacinação, principalmente em áreas de risco ou em situação de surto. Viajantes para áreas de risco no Brasil ou para países que exigem o comprovante de vacinação devem se vacinar com pelo menos 10 dias de antecedência.

A Secretaria de Saúde reforça a importância de levar a caderneta de vacinação e o Cartão SUS no momento da imunização e orienta que a população procure a unidade de saúde mais próxima para participar da campanha e manter a vacinação em dia.