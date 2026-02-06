Bazar solidário do GAVI será realizado neste sábado

O Grupo de Apoio à Vida (GAVI) promove neste sábado, 7 de fevereiro, mais uma edição de seu tradicional bazar beneficente. A ação acontece das 7h30 às 14h e contará com uma grande variedade de produtos à disposição do público.

Quem passar pelo local poderá encontrar roupas, calçados, acessórios e diversos utensílios, todos a preços acessíveis. O evento será realizado na sede do GAVI, localizada na rua Major Corrêa, nº 112, na região central da cidade.

Todo o valor arrecadado com as vendas será revertido para o auxílio ao tratamento de pacientes oncológicos de Vargem Grande do Sul, reforçando o compromisso do grupo com a solidariedade e o cuidado com a vida.