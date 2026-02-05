Prefeitura não irá realizar carnaval este ano

Após várias vezes o jornal Gazeta de Vargem Grande ter procurado a prefeitura municipal para saber se haveria ou não carnaval este ano, a assessoria de Imprensa do município respondeu na tarde desta quinta-feira, dia 5 de fevereiro, que o Carnaval 2026 não será realizado.

No texto, a administração municipal informa que a decisão foi tomada de forma responsável e criteriosa, considerando a situação financeira da prefeitura e o compromisso da administração em manter o equilíbrio das contas públicas.

“Neste momento, a gestão municipal está concentrada na organização financeira da Prefeitura e na priorização dos serviços essenciais, como saúde, educação, segurança, manutenção urbana e demais áreas que impactam diretamente a qualidade de vida da população. Essas ações visam garantir a continuidade e a melhoria do atendimento aos munícipes, com responsabilidade fiscal e planejamento”, afirma a municipalidade.

Segue a informação dizendo que o prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) ressalta a importância da valorização da cultura e das manifestações populares, importantes para a identidade do município e para o fortalecimento do convívio social. “No entanto, diante das atuais necessidades, a administração entende que é fundamental agir com prudência, priorizando investimentos que atendam às demandas mais urgentes da cidade”, diz a comunicação.

Finaliza dizendo que a administração atual segue comprometida com o desenvolvimento cultural de Vargem Grande do Sul e que continuará buscando alternativas e oportunidades para fomentar a cultura local, sempre respeitando a realidade financeira do município e o interesse coletivo da população.

Na edição da Gazeta de Vargem Grande que circulou na semana passada, dia 31 de janeiro, o jornal já adiantava que faltando poucos dias para a maior festa popular do Brasil, que começa no próximo dia 13 de fevereiro e vai até o dia 17, a prefeitura municipal de Vargem Grande do Sul ainda não tinha se manifestado se iria ou não realizar o Carnaval deste ano. “Tudo indica que pela situação financeira que passa o município e também dado ao pouquíssimo tempo para realizar uma festa desta envergadura, o Carnaval Municipal 2026 não deverá acontecer no município”, profetizou o jornal.

Foto: Arquivo Gazeta