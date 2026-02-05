Gente e Fatos

Elizabete Ribeiro

Elizabete Ribeiro comemorou seu aniversário nesta terça-feira, dia 27 de janeiro. Na foto, a produtora cultural que reside em Campinas, aparece ao lado das suas irmãs Márcia Iared e Cida Carmineti e da cunhada Geni Ribeiro. Também juntaram-se ao coro de parabéns à aniversariante seus irmãos Marcos, Paulo, o prefeito Celso Ribeiro, demais familiares e os muitos amigos

Raul Bernardelli

Com comemoração no Espaço F, organizado pelos pais Lais e Otávio, o aniversariante Raul Bernardelli de Andrade, festejou junto a família e os amiguinhos seus 5 anos de idade, no dia 20 de janeiro. Estudante da escola D. Pedro, Raul recebeu também todo o carinho dos avós, bisavós, tios e padrinhos

Aprovação em Vestibular

Guilherme Picolo Scacabarozi, 18 anos, ex-aluno do Colégio Externato, foi aprovado em Sistemas de Informação pela USP São Carlos (ICMC) e pela UNICAMP, além de conquistar o 1º lugar em Ciência de Dados e Inteligência Artificial na PUC-Campinas. Guilherme é filho de Patrícia Picolo Scacabarozi e Carlos Eduardo Scacabarozi, o Canarinho, e optou pelo curso de Sistemas de Informação na USP São Carlos

Mario Poggio Jr.

O advogado e pesquisador da história de Vargem Grande do Sul e de seus cidadãos, e também colaborador da Gazeta de Vargem Grande, Mario Poggio Jr. completa 70 anos na quarta-feira, dia 4 de fevereiro. Mario recebe os cumprimentos da filha Thaís Cristine, da cunhada Vera Lúcia, da irmã Beatriz, do cunhado José Alberto, dos sobrinhos Patrícia, Igor, Enzo, Beto, Lisa, Helena, Pedro, Kau, Dario e Júlia, e da pet Ivy

Isaac Henrique

O garotinho Isaac Henrique Fonseca apagou as 3 velinhas de seu bolo no dia 24 de janeiro, junto a irmã Isis Maria, a mãe Janaina, o vovô José Fonseca e demais familiares

Wilson Gamba

Wilson Gamba Filho comemorou seu aniversário na sexta-feira, dia 30, quando recebeu os parabéns da esposa Eunice, dos filhos Cristiano e Cecília, das netas Júlia e Helena, do genro Ulysses, além de familiares e de seus amigos

Rayssa Bueno

A advogada Rayssa Bueno faz aniversário nesta terça-feira, dia 3, quando recebe os parabéns dos pais Andreza e Walter, das irmãs Kathleen e Lauren, da avó Maria e demais amigos e familiares

Selma Isabel Otero Pólito

Selma Isabel Otero Pólito comemora seu aniversário nesta segunda-feira, dia 2, quando recebe os cumprimentos do marido Norberto, dos filhos Cláudia, Rangel e Natália, dos genros Fábio e Renato, e dos netos Henrique, Enzo, Matheus, Júlia, Isabella, Renato, Renata e Gabriela. Na foto, a aniversariante com o marido e os filhos

Rosângela Valverde

A vendedora Rosângela Valverde Rodrigues Batista celebrou seu aniversário na sexta-feira, dia 30, junto ao marido Élcio e demais familiares e amigos