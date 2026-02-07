PM atende caso de apropriação indébita no Paulista

Na noite da segunda-feira, dia 2 de fevereiro, por volta das 19h46, policiais militares da 4ª Companhia foram acionados para atendimento de uma ocorrência inicialmente informada como estelionato, no Jardim Paulista, em Vargem Grande do Sul.

No local, o proprietário do veículo relatou que havia anunciado a venda de uma motocicleta Honda CG 150 Titan, cor azul, em rede social, sendo contatado por um indivíduo que intermediou a negociação. Segundo a vítima, um suposto comprador retirou a motocicleta sob o pretexto de levá-la a uma oficina mecânica, porém não devolveu o veículo, passando a exigir o pagamento de determinada quantia para a restituição, alegando ter realizado transferência via PIX a terceiros indicados durante a negociação.

Diante dos fatos, a equipe policial realizou contato com o plantão da Polícia Judiciária de São João da Boa Vista, sendo a ocorrência encaminhada e registrada conforme orientação do delegado de plantão.