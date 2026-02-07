Adolescente é detido por tráfico no Dolores

Por volta das 10h40, do dia 1º de fevereiro, segunda-feira, uma equipe da Polícia Militar, em patrulhamento pela Avenida Antônio Pedro Cavalheiro, no Jardim Dolores, em Vargem Grande do Sul, realizou a abordagem de um adolescente após observá-lo pulando o portão de um imóvel abandonado, levantando suspeita.

Durante a busca pessoal, foi localizada uma pedra de crack, quantia em dinheiro e um aparelho celular com o jovem. Indagado, ele confessou a prática de tráfico e indicou a existência de mais drogas no local, onde os policiais encontraram outras porções de crack e maconha.

A equipe seguiu até a casa do adolescente, onde foram localizados mais entorpecentes, dinheiro em espécie e materiais relacionados ao tráfico. O jovem foi conduzido ao Posto de Pronto Atendimento para avaliação médica e, posteriormente, apresentado à Delegacia de Polícia. Em seguida, ele foi liberado à sua mãe.