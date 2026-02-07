Em Itobi, condutor é detido por embriaguez ao volante

Na tarde do sábado, dia 31 de janeiro, a Polícia Militar, por meio de equipe da 2ª Companhia, foi acionada para atendimento de uma ocorrência de acidente de trânsito na Estrada Vicinal Padre Gino Righetti, em Itobi.
No local, os policiais constataram que um veículo havia se chocado contra um poste de iluminação pública. Em contato com o condutor, foram observados visíveis sinais de embriaguez, motivo pelo qual foi oferecida a realização do teste do etilômetro, que apresentou resultado de 0,88 mg/L de álcool por litro de ar.
Durante a averiguação, constatou-se ainda que o veículo encontrava-se com a documentação em atraso. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao condutor, que foi conduzido à Delegacia de Polícia de Casa Branca, onde a prisão foi ratificada. O veículo foi apreendido.