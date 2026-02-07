Após esclarecer furto, PM encontra objetos de procedência duvidosa

Os policiais militares da 4ª Companhia da Polícia Militar foram acionados para atender ocorrência de furto em Vargem Grande do Sul, na manhã de terça-feira, dia 3 de fevereiro. A equipe foi direcionada para atendimento na Rua Luís Paschoal Costela, onde a vítima relatou o furto de um hidrômetro, ocorrido na noite do dia 1º de fevereiro, por volta das 23h, informando ainda que possuía conhecimento sobre a autoria do delito.

Com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), os policiais localizaram o autor, que confessou espontaneamente a prática do furto, informando que havia vendido o objeto a uma testemunha, proprietária de um ferro-velho. Em vistoria no estabelecimento, realizada mediante autorização, o hidrômetro não foi localizado; entretanto, foram encontrados diversos objetos de procedência duvidosa, os quais foram apreendidos.

O autor foi conduzido ao Pronto Atendimento para realização de exame cautelar e, posteriormente, todas as partes foram apresentadas na Delegacia de Polícia Civil, onde foi registrado o Boletim de Ocorrência Policial Civil. Após as providências de Polícia Judiciária, as partes foram liberadas.