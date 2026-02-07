Operação prende oito suspeitos de esquema de roubo de caminhões

A Polícia Civil de São João da Boa Vista cumpriu, na terça-feira, dia 3, mandados de busca e apreensão com objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada no roubo, adulteração e posterior ocultação de caminhões. Oito pessoas foram presas temporariamente.

A Operação ‘Rota Final’ foi resultado de uma investigação iniciada em setembro a partir da análise de ocorrências correlatas, cruzamento de dados, diligências de campo e outras ações que possibilitaram a identificação dos suspeitos integrantes da organização criminosa.

Os policiais cumpriram 15 mandados de busca e apreensão, além dos oito mandados de prisão temporária. Durante as diligências, as equipes apreenderam mais de R$ 40 mil, dinheiro possivelmente relacionado às atividades ilícitas investigadas.

Ao G1, o delegado Jorge Mazzi, titular da DIG de São João da Boa Vista, afirmou que três suspeitos foram presos na cidade, três em Aguaí, um em Franca e um em Itaú de Minas (MG).

De acordo com a Polícia Civil, a ação foi realizada, de forma simultânea, em São João da Boa Vista, Aguaí, Vargem Grande do Sul, Itapira e Itaú de Minas. As investigações seguem devido à possibilidade de desdobramentos e identificação de outros envolvidos.

A ação contou com a participação de policiais das delegacias de Investigações Gerais (DIG), Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) e Seccional de São João da Boa Vista, além de equipes de Aguaí, Vargem Grande do Sul e Águas da Prata. A DIG de Franca também auxiliou na operação.

A Operação Rota Final resultou na destruição de uma quadrilha estruturada, responsável por causar expressivo prejuízo patrimonial, representando avanço no combate ao crime organizado na região.