Força Tática prende homem por tráfico em Vargem

Na tarde de sexta-feira, 30 de janeiro, por volta das 18 horas, a Polícia Militar, por meio da equipe de Força Tática, realizou a prisão de um indivíduo por tráfico de drogas em uma área rural de Vargem Grande do Sul.

Durante patrulhamento tático pela região, a equipe policial visualizou um suspeito em atitude incompatível com o local, o qual tentou se ocultar ao notar a presença da viatura, resistindo à abordagem. Na revista, os policiais localizaram porções de entorpecentes, como crack e cocaína, além de um aparelho celular. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante.

Ele foi encaminhado para exame médico cautelar e, posteriormente, conduzido à Delegacia de Polícia de São João da Boa Vista, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial.