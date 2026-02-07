Gustavo Tabet é vice-campeão do Troféu Brasil de Judô

O atleta e sensei responsável pelo Instituto da Luta, Gustavo Slootemaker Tabet conquistou a medalha de prata no Troféu Brasil de Judô – Cadete e Júnior, realizado de 3 a 5 de fevereiro, no Iate Clube de Brasília, no Distrito Federal. O torneio seleciona os melhores atletas do país para integrar a seleção de base para representar o país nas competições internacionais. Com o resultado, Gustavo integra a seleção nacional e se torna o 3° melhor atleta do país na categoria pesado +100 kg.

Mais de 500 atletas de todas as regiões do país passaram pelo evento para as disputas do Troféu Brasil, a primeira competição realizada pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ) em 2026 e que também inaugurou o novo Circuito Nacional de Judô. Com o término do Troféu Brasil Cadete e Júnior, os líderes do Ranking Nacional CBJ de cada categoria de peso garantiram a convocação direta para os primeiros Estágios Internacionais do ano, que é composto por uma competição seguida de treinamento.

Gustavo conseguiu a vaga para o Troféu em dezembro do ano passado, na Seletiva Nacional, onde conquistou a quarta colocação.

Foto: Arquivo Pessoal