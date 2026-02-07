Amigos do Juá arrecadam mais de 400 kg para a Humanitária

O quinto Encontro Beneficente do Juá Futebol Clube e Amigos do Futebol mais uma vez uniu antigos companheiros da tradicional equipe do Juá FC de Vargem Grande do Sul, que além do espírito de confraternização, também promoveram uma bonita ação solidária, na tarde do último sábado, dia 31 de janeiro.

Criado com objetivo de ser um reencontro dos atletas que jogaram no time e eram amigos de Antônio Domingos, o conhecido Toninho do Juá, falecido em março de 2020, o evento já se tornou uma tradição. A partida terminou empatada em 7 a 7 e a ação contou com a participação de cerca de 60 pessoas. Após a disputa realizada no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana, o grupo se reuniu para uma celebração no bar do Valdessi Bruneti, onde sempre fazem seu pós-jogo.

Neste ano, a iniciativa arrecadou mais de 400 kg de alimentos que foram entregues recentemente na Sociedade Humanitária. À Gazeta de Vargem Grande, Caio Vinícius Vargas Padovan, organizador do encontro e atleta do Juá por mais de 20 anos, avaliou que o encontro foi um sucesso e agradeceu aos apoiadores. “Gostaria de agradecer ao meu amigo André Leone, nosso diretor de Esportes, e também ao Douglas, que todo ano me ajuda com a arrecadação de alimentos”, agradeceu.