Vacina contra a dengue começa a ser aplicada em Itobi

Imunização está disponível na Unidade de Saúde Alcibíades Pires, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, enquanto durarem os estoques

A Prefeitura de Itobi iniciou a aplicação da vacina contra a dengue para crianças e adolescentes com idade entre 10 e 14 anos. A imunização já está em andamento na rede municipal de saúde e integra as ações preventivas do município para conter a circulação do vírus e reduzir a incidência da doença na população.

Segundo informações da administração municipal, a vacinação está sendo realizada na Unidade de Saúde Alcibíades Pires, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h. A aplicação das doses seguirá enquanto houver estoque disponível. Pais e responsáveis devem comparecer à unidade de saúde para garantir a imunização do público-alvo dentro da faixa etária estabelecida.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a vacina é uma ferramenta fundamental no enfrentamento da dengue, atuando de forma complementar às demais medidas de prevenção, como a eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti. A iniciativa segue as diretrizes do Programa Nacional de Imunizações e prioriza crianças e adolescentes, grupo definido pelo Ministério da Saúde para esta etapa da campanha.

Além da vacinação, a prefeitura mantém ações educativas e de vigilância em todo o município, orientando a população sobre a importância de evitar água parada em recipientes como pneus, garrafas, caixas d’água e calhas. A colaboração dos moradores é considerada essencial para o controle da doença.

Com o slogan “Proteção é prevenção”, a Prefeitura de Itobi destaca que o combate à dengue depende da soma de esforços entre o poder público e a comunidade. A recomendação é que os responsáveis procurem a Unidade de Saúde Alcibíades Pires o quanto antes, já que a vacinação ocorrerá por tempo limitado, conforme a disponibilidade das doses.