Sicredi Dexis realiza assembleia em Vargem na próxima terça-feira

Na próxima semana, a Sicredi Dexis segue o ciclo anual de assembleias de prestação de contas aos associados com a realização nas cidades do estado de São Paulo onde a cooperativa atua. As reuniões visam apresentar os resultados do exercício anterior, reforçar a transparência e incentivar a participação dos associados nas decisões estratégicas.

De 9 a 12 de fevereiro serão 12 encontros que passarão pelos municípios de Mogi Mirim, Mococa, Vargem Grande do Sul, Águas da Prata, Mogi Guaçu, São José do Rio Pardo, Santa Cruz das Palmeiras, São Sebastião da Grama, Araras, Casa Branca, Santa Gertrudes e Leme. Os eventos acontecem a partir das 18h30 e são conduzidos pelo presidente Wellington Ferreira, além de diretores e superintendentes da cooperativa. A reunião em Vargem Grande do Sul será nesta terça-feira, dia 10.

A cooperativa promove um evento para cada agência com o objetivo de incentivar a participação dos associados, reforçar a transparência e apresentar os resultados do exercício. Tendo se iniciado no dia 2, nessa primeira semana as assembleias já passaram por Charqueada, Ipeúna, Caconde, Conchal, Divinolândia, Engenheiro Coelho e Itobi. As datas e os locais podem ser consultados em https://www.sicredidexis.com.br/assembleias.

Resultados positivos

Em 2025, a Sicredi Dexis registrou resultado de R$ 185,49 milhões. Desse total, R$ 117,46 milhões retornaram aos associados, sendo R$ 109,34 milhões por meio da remuneração de juros ao capital e R$ 8,12 milhões conforme a movimentação de aplicações, depósitos à vista e operações de crédito. Na prática, 63% do resultado foi destinado aos próprios cooperados.

Durante as assembleias, os associados também deliberam sobre a destinação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (Fates) e conhecem os investimentos realizados nas agências. Este ano começou com a mudança de endereço da agência de Vargem Grande do Sul e, nos próximos meses, estão previstas as reinaugurações de Piracicaba, Maringá Velho (PR), Leme, Cianorte Pioneira (PR) e Londrina (PR), que passam por reformas ou mudança de endereço.

Os investimentos em programas sociais e ações comunitárias também são apresentados durante os encontros, reforçando o papel da cooperativa no desenvolvimento local. Entre os destaques está a campanha União Solidária, que arrecadou R$ 7,6 milhões em 2025, beneficiando 564 entidades. Já a campanha Seguro de Vida Premiado contemplou sete associados que receberam, juntos, R$ 311 mil. A campanha Poupança Premiada, por sua vez, teve 52 ganhadores associados da cooperativa, que receberam R$ 395 mil.

O processo de prestação de contas será encerrado com a Assembleia Geral Ordinária, em abril, quando os coordenadores de núcleo, eleitos como representantes dos associados, ratificarão as decisões tomadas ao longo das assembleias.