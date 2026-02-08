5G chega antes do previsto e coloca Vargem em novo patamar

Vargem Grande do Sul dá mais um passo importante rumo à modernização de sua infraestrutura tecnológica. A tecnologia 5G já começou a ser disponibilizada no município, resultado de articulações realizadas pelo prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) junto à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), conforme anunciado pelo setor de comunicação da prefeitura.

Durante reunião com o gerente regional da Anatel, Marcelo Augusto Scacabarozi, que é natural de Vargem Grande do Sul, e com o diretor do Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação, Carlos Eduardo Scacabarozi, foram apresentadas diversas demandas para o setor de telecomunicações, entre elas a antecipação da implantação do 5G, inicialmente prevista apenas para 2028.

Atendendo à solicitação, as operadoras Claro e TIM iniciaram a oferta do serviço na cidade. A nova tecnologia representa um avanço significativo ao proporcionar maior velocidade, melhor estabilidade de conexão e suporte a equipamentos mais modernos, trazendo impactos positivos para áreas como agricultura, indústria, prestação de serviços e para o cotidiano da população.

A operadora Vivo também sinalizou interesse em implantar o 5G no município. Segundo informações recebidas, a previsão é de que o serviço esteja disponível em cerca de seis meses, ampliando ainda mais as opções de conectividade para os moradores.

A administração municipal, por meio do Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação, tem investido na desburocratização de serviços e na digitalização de processos, com o objetivo de facilitar o acesso da população e tornar a gestão pública mais eficiente.

Em entrevista ao Jornal Gazeta de Vargem Grande, o diretor do Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação, Carlos Eduardo, destacou a importância da antecipação da nova tecnologia:

“Antecipar a chegada do 5G me deixa muito contente, pois sei a importância que isso vai ter na vida e principalmente no trabalho de quem utiliza a tecnologia.”

Canarinho, como Carlos Eduardo é conhecido, disse que a chegada antecipada do 5G reforça o compromisso da Prefeitura com o desenvolvimento tecnológico, a inovação e o crescimento econômico de Vargem Grande do Sul, consolidando o município como referência em modernização regional.