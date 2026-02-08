Copa dos Campeões Regionais começou com bons jogos

A Copa dos Campeões Regionais 2026, um dos mais tradicionais torneios de futebol amador sediado em Vargem Grande do Sul, teve sua rodada inaugural no último domingo, dia 1º de fevereiro, com jogos bem disputados no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana.

A primeira partida foi o empate em 1 a 1 entre a Associação Atlética Vargeana, de Vargem Grande do Sul, e Guarani Curitiba. Na sequência, o Sete de Setembro venceu o Boa Esperança por 2 a 0. No período da tarde, o Cohab FC, de Vargem, empatou em 2 a 2 com o time Ponte Preta. Encerrando o primeiro dia do torneio, Vasco e Rio Negro fizeram um jogaço, que terminou no empate de 2 a 2.

Jogos do domingo

Neste domingo, dia 8 de fevereiro, o Rio Negro vai enfrentar o Sete de Setembro às 8h. Na sequência, às 10h, o Guarani joga contra o Cohab FC. No período da tarde, Vasco FC e Máfia Leste fazer a partida das 14h. Encerrando o domingo, às 16h, jogam Camisa 1 e Vargeana.