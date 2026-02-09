Em Aguaí, mulher é morta com tiro no rosto por marido

Uma mulher foi morta pelo marido com um tiro no rosto, em Aguaí, na noite de quarta-feira, dia 4. A vítima foi identificada como Roseli Cândido Valente, de 48 anos. O autor, Valter Humberto Reis Valente, de 49 anos, foi preso após cerca de seis horas de negociação com a Polícia Militar.

Durante a ação, houve troca de tiros, e um policial do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) foi baleado na mão esquerda. Ele foi socorrido e levado para São João da Boa Vista.

O feminicídio aconteceu por volta das 22h30 na residência do casal, no bairro Dona dos Anjos Macedo. Segundo a Polícia Civil, o suspeito chegou em casa alterado, armado, e começou a ameaçar e atacar a mulher, que foi atingida por um disparo.

Segundo o boletim de ocorrência, a irmã do suspeito contou que recebeu uma ligação do celular da cunhada, por volta das 21h, e ouviu gritos ao fundo. Diante da situação, ela e outra irmã foram até a casa onde ouviram, já do lado de fora, uma discussão intensa e um tiro.

Ao empurrar o portão, a filha do casal abriu. A mulher entrou, retirou a sobrinha do local com a outra irmã e, nos fundos da casa, encontrou o irmão transtornado, com uma arma na mão.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a irmã contou que pediu para ele se acalmar, mas o homem repetia sem parar “o que está acontecendo?” e “quem está aí?”.

Tiros

Segundo relato à polícia, a mulher afirmou que não conseguiu conversar com o irmão e retornou ao interior da residência, acompanhada da sobrinha. Na sala, elas encontraram Roseli caída no chão, aparentemente sem vida. Com medo de Valter, as duas retiraram os animais e saíram da residência, permanecendo na calçada com a outra irmã. Uma familiar foi acionada para buscar a filha do casal e os cães.

As duas irmãs ficaram no local e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Valter saiu da casa e efetuou disparos para o alto, fazendo com que elas corressem para se abrigar na casa de uma vizinha.

Com a chegada da polícia, a situação evoluiu para um confronto armado. O Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) foi acionado e, com a atuação das equipes especializadas e a coordenação conjunta das forças de segurança, o suspeito se entregou. Ele foi levado ao pronto-socorro para exame cautelar e, em seguida, encaminhado à delegacia onde teve a prisão preventiva decretada.

A operação contou ainda com o apoio do Samu, Corpo de Bombeiros e Guarda Civil Municipal (GCM), que atuaram de forma integrada no atendimento às vítimas, isolamento da área e preservação do local do crime.

Drogas e bebidas alcoólicas

Segundo o G1, em depoimento, a irmã afirmou à polícia que Valter passou a usar cocaína e ingerir bebidas alcoólicas desde setembro de 2025. Desde então, teria apresentado alterações de comportamento, como esquecimento, alucinações e episódios de perseguição, afirmando que pessoas estariam dentro da televisão o observando.

A mulher disse ainda que Valter e Roseli tinham um relacionamento aparentemente normal e sem histórico de violência, com duas filhas de 28 e 30 anos.

Após a rendição de Valter, os policiais vistoriaram o imóvel e encontraram uma pistola calibre 380 com a numeração removida, além de um carregador com duas munições intactas, 17 cartuchos deflagrados pelo suspeito e 49 pelos policiais que efetuaram os disparos.

Os agentes também encontraram outras seis munições intactas de calibre 380 e 26 do calibre 38. No imóvel, dois celulares foram apreendidos.

Fotos: G1