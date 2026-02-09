Prefeitura confirma que Vargem não terá Carnaval este ano

Decisão é motivada por contenção de gastos e priorização de serviços essenciais; município terá apenas atividades restritas a projetos sociais, enquanto região oferece diversas opções de Carnaval

Após diversas solicitações do jornal Gazeta de Vargem Grande à Prefeitura Municipal, a administração confirmou, na tarde desta quinta-feira, 5 de fevereiro, que o Carnaval 2026 não será realizado pelo município. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa, que destacou que a decisão foi tomada de forma responsável e criteriosa, considerando a situação financeira da Prefeitura e a necessidade de manter o equilíbrio das contas públicas.

Em nota oficial, a administração municipal informou que, neste momento, a gestão está concentrada na organização financeira e na priorização de serviços essenciais, como saúde, educação, segurança, manutenção urbana e outras áreas que impactam diretamente a qualidade de vida da população. O prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) ressaltou que, embora a cultura e as manifestações populares sejam importantes para a identidade do município, o cenário atual exige prudência e foco nas demandas mais urgentes da cidade.

Mesmo sem o Carnaval municipal, a Prefeitura informou que haverá atividades pontuais de Carnaval voltadas exclusivamente aos usuários dos serviços socioassistenciais, organizadas pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), em parceria com o Grupo Idade Feliz.

Carnaval dos idosos

Na quarta-feira, dia 12 de fevereiro, a partir das 13h30, acontece a tarde de Carnaval dos idosos no Centro de Convivência do Idoso (CCI) “Haydee e Antônio Longuini Neto”. A atividade é destinada exclusivamente aos integrantes do Grupo Idade Feliz e contará com programação musical animada, com marchinhas de Carnaval, samba e pagode, proporcionando momentos de lazer, integração e fortalecimento dos vínculos sociais.

Crianças do Projeto Tio Carlão

Já o Carnaval das crianças será outra atividade distinta, realizada na sexta-feira, dia 13 de fevereiro, no prédio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) “Tio Carlão”. A ação é destinada exclusivamente às crianças que participam do serviço e tem como objetivo oferecer um momento lúdico e cultural, respeitando o caráter educativo e de convivência do projeto. Assim como a atividade dos idosos, o evento não será aberto ao público em geral.

As ações são acompanhadas e coordenadas pelo Departamento de Ação Social, que tem como diretora Eva Vilma da Silva Rodrigues, reforçando o compromisso da administração municipal com políticas públicas de inclusão, bem-estar e qualidade de vida por meio de atividades culturais e de integração comunitária.

Carnaval na região

Embora Vargem Grande do Sul não conte com Carnaval municipal neste ano, os amantes da folia poderão encontrar diversas opções nas cidades vizinhas. Municípios como São João da Boa Vista, Espírito Santo do Pinhal, São José do Rio Pardo, Casa Branca e Poços de Caldas estão entre as alternativas para quem deseja aproveitar a programação carnavalesca na região.

Toda a programação completa do Carnaval regional pode ser conferida na publicação do último sábado, 31 de janeiro, disponível no site do jornal Gazeta de Vargem Grande, bem como em suas redes sociais.

Carnaval no Tênis Clube e APAE

Além das opções regionais, Vargem Grande do Sul contará com eventos promovidos por entidades e pela iniciativa privada, como o Carnaval do Tênis Clube, que acontece entre os dias 13 e 17 de fevereiro, e o tradicional Pré-Carnaval da APAE, marcado para este sábado, dia 7 de fevereiro, a partir das 16h, no Residencial Parque das Macadâmias, com caráter solidário.