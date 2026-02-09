Carna Rio Pardo 2026 promete maior Carnaval da história do município

Evento será realizado de 13 a 17 de fevereiro, com grandes atrações nacionais, estrutura ampliada, pista solidária e expectativa de público superior a 7 mil pessoas por noite

A Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, realiza entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 2026 o Carna Rio Pardo 2026, evento que promete entrar para a história como o maior Carnaval já realizado no município e um dos maiores da região. A programação reúne atrações nacionais consagradas, artistas regionais, DJs, matinês gratuitas e uma estrutura ampliada para receber foliões da cidade e visitantes de toda a região.

O evento acontecerá na Área de Lazer e estacionamento do Ginásio Municipal de Esportes “Tartarugão”, com reforço na segurança, acessibilidade, atendimento de saúde e conforto ao público. A expectativa da organização é de um público superior a 7 mil pessoas por noite, mantendo o histórico positivo do Carnaval rio-pardense, que não registra grandes incidentes, fruto da atuação integrada entre órgãos públicos e forças de segurança.

A programação noturna será distribuída ao longo de quatro noites. Na sexta-feira, 13 de fevereiro, sobem ao palco Gody e Banda, o grupo Só Pra Contrariar e o DJ Simon Telini. No sábado, dia 14, as atrações são Banda Aderê, Joca Ferreira, DJ Jiraya Uai e DJ Tatá. O domingo, 15 de fevereiro, contará com Fernando Ciskinho, Jammil e Uma Noites e novamente DJ Simon Telini. O encerramento da programação noturna, na segunda-feira, 16 de fevereiro, terá shows de Renato & Giovanelli, Matheus Jorente, João Bosco & Vinícius e DJ Tatá.

Além dos shows noturnos, o Carna Rio Pardo 2026 contará com duas matinês gratuitas, voltadas para toda a família, realizadas das 16h às 19h. No domingo (15/02), a programação inclui recreação infantil com Pró Sorriso, atividades de dança com Garbim e encerramento com DJ Tatá. Na terça-feira (17/02), as atividades seguem com show infantil, futebol de sabão e open glitter, além de dança e apresentação musical com Rodrigo Martins.

Os ingressos estarão disponíveis em diferentes modalidades. A Pista Solidária terá valor de R$ 10,00 por noite ou pacote promocional de R$ 20,00 para os quatro dias, com toda a renda revertida ao Fundo Social de Solidariedade. A partir de 2 de fevereiro, o ingresso da pista poderá ser trocado por 1 kg de alimento não perecível por dia, tanto no Fundo Social quanto na entrada do evento. Serão aceitos alimentos como arroz, feijão, macarrão, fubá, farinha de trigo, açúcar, óleo, leite e café, não sendo permitidos sal, produtos abertos ou vencidos.

Também estarão disponíveis os camarotes Carna Rio Pardo, com ingresso pago, e o Camarote Infinity, que funcionará no sistema open bar e open food, com estrutura diferenciada. As vendas ocorrem pelo site meubilhete.com.br/carna-rio-pardo-2026 e em pontos físicos oficiais em São José do Rio Pardo e cidades da região.

A estrutura do evento contará com praça de alimentação, setores organizados, áreas reservadas para pessoas com deficiência, apoio do Corpo de Bombeiros e esquema especial de trânsito e estacionamento. Uma das novidades desta edição é a nova posição do palco, montado de costas para a Avenida Perimetral, visando melhorar a organização do espaço, a circulação do público e a operação da segurança.

A entrada de menores de idade seguirá rigorosamente as normas legais, com regras e orientações a serem divulgadas nos canais oficiais da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.

O Carna Rio Pardo 2026 é uma realização da Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, com apoio do Fundo Social de Solidariedade e produção da G.O.G. Produções e Eventos.