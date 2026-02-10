1956 – ano profícuo de investimentos

Mário Poggio

Em 1956, o Rei Pelé despontava para o Mundo e empresas nasciam em Vargem Grande do Sul.

A empresa Tarquini Zonta & Irmão, cujos proprietários eram de São Sebastião da Grama, fundou a Padaria Bela Vista, mais conhecida por Padaria do Fermoselli, que a adquiriu em 1958.

A edição de 12 de agosto de 1956, do Jornal “A Imprensa”, comunicou o início do funcionamento da fábrica de mosaicos de propriedade do senhor Pedro Galego, localizada no Jardim Bela Vista.

Ainda houve a chegada do empresário Alceu Morandin, com sua esposa Terezinha Generoso Morandin (foto) e seus filhos, proprietário de somente um caminhão.

Com empenho, iniciou a Cerâmica Delta, com poucos funcionários, mas a custa de muito trabalho e determinação o empreendimento cresceu e muito ajudou o desenvolvimento de nossa terra.

Hoje seu filho José Luiz dirige a empresa, e constituiu outros investimentos, entre os quais produtos de decoração, que muito contribuem com o engrandecimento de nossa terra.