João Paulo e José Eduardo se aposentam da prefeitura

Após 36 anos trabalhando na prefeitura municipal de Vargem Grande do Sul, o servidor público municipal João Paulo Silvestri 56 anos, aposentou-se no último dia 1º de fevereiro, do cargo que ocupava na administração municipal. Durante muitos anos João foi coordenador e diretor do Departamento de Administração na gestão do ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes.

João teve importante participação na elaboração do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos servidores municipais e segundo Edson Bovo, atual presidente do Fupreben, João Paulo era responsável ultimamente pela confecção da aposentadoria dos servidores municipais pelo Fundo.

Formado em Administração de Empresas em 1990, João é casado com Silvana Leandrin Gabriel Silvestri e o casal tem as filhas Gabriella Leandrin Silvestri de Mello, 28 anos, advogada e Giovanna Leandrin Silvestri, 24 anos, estudante de medicina.

Segundo informou a Gazeta, João começou a trabalhar com 11 anos, passando por oficinas mecânicas, distribuidora de medicamentos, marcenaria e em 22 de setembro de 1989, ingressou na Prefeitura Municipal, somando ao tudo 45 anos de trabalho.

Perguntado sobre qual a melhor lembrança que tinha destes anos todos trabalhando no serviço municipal, João comentou que era difícil falar de um momento, mas citou um em especial, ocasião em que já estando nos quadros da Prefeitura e houve a necessidade de se submeter a concurso público. “Haviam quatro vagas para o cargo de escriturário, que eu escolhi. Se fosse aprovado continuaria, caso contrário, seria dispensado. Graças a Deus passei em 4° lugar. Não poderia deixar de citar as grandes amizades adquiridas nesses longos anos”, falou.

Indagado como se sentia com a aposentadoria, afirmou; “Me sinto muito bem, realizado e com o dever cumprido, pois trata-se de uma conquista que veio com muito esforço, empenho, trabalho e nada disso teria sido possível, sem Deus estar no meu caminho”.

José Eduardo também se aposentou

Outro servidor municipal ligado ao setor de Administração também se aposentou neste mês de fevereiro. José Eduardo Teixeira, 50 anos, solicitou sua aposentadoria desde o dia 1º de fevereiro. Pós graduado em Gestão Pública Municipal, ele é casado com Elaine Pereira e pai de Bianca, 22 anos, estudante de nutrição na Unifeob.

Na prefeitura municipal desde 8 de novembro de 1986 – seu primeiro trabalho – Eduardo disse à Gazeta de Vargem Grande que se sentia muito feliz com a aposentadoria e contente por continuar a colaborar na prefeitura. Ele deve continuar na sua função como coordenador junto ao Departamento de Administração, como cargo de confiança a convite do prefeito Celso Ribeiro.

Para Edson Bovo, que também já trabalhou com Eduardo quando ocupou o cargo de diretor de Administração, tanto ele como João Paulo foram excelentes servidores municipais, trabalhadores exemplares e responsáveis por tudo que faziam, sendo merecedores do respeito e da confiança de seus colegas de trabalho.

