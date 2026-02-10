Classificados

Últimos artigos
Pontos que inundam na cidade são conhecidos há tempos; Gazeta noticiou problemas e debate...
Alagamento por águas pluviais em Vargem Um dos pontos que mais sofre com os problemas envolvendo impermeabilização do solo, além de bueiros entupidos e tubulações mal dimensionadas, é nas imediações da Rua Dona Maria Cândida e Rua Santa Terezinha, perto...
Novos lagos estão sendo construídos graças à preservação
A Gazeta de Vargem Grande sempre defendeu em seus mais de 40 anos de existência, a proteção das áreas de várzeas e margens de rios e córregos que cortam o município de Vargem Grande do Sul. Na edição do...
Saiba quais os danos causados pela natureza que o seguro pode cobrir!Danos causados pela natureza: o que o seguro pode cobrir e como funciona essa proteçãoOs eventos climáticos têm se tornado cada vez mais intensos e imprevisíveis, trazendo prejuízos...