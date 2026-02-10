RETROSPECTIVA 2025

JUNTE-SE A NÓS NESSA CORRENTE DO BEM!

VOCÊ ACREDITA NO PODER DA UNIÃO PARA TRANSFORMAR VIDAS?

A Associação Setembro convida você a unir-se a essa corrente do bem e colaborar na construção de um futuro mais justo e solidário para nossa comunidade. Somos uma organização sem fins lucrativos dedicada a impulsionar o desenvolvimento social e econômico de Vargem Grande do Sul, apoiando entidades locais que fazem a diferença. Atualmente, 7 instituições recebem nosso amparo e desempenham um papel essencial nas áreas de saúde, educação, assistência social e cidadania.

POR QUE SER UM ASSOCIADO DA ASSOCIAÇÃO SETEMBRO?

Transformar vidas:

Ao se tornar associado, você participa ativamente da construção de uma comunidade mais justa, contribuindo para elevar a qualidade de vida de inúmeras pessoas.

Participar de cada conquista:

Como associado, você terá acesso exclusivo às informações sobre nossos projetos e poderá acompanhar de perto os resultados gerados pelo seu apoio.

Construindo esperança:

Unidos, temos o poder de transformar nossa cidade em um espaço mais justo, solidário e cheio de oportunidades.

Rede de vantagens:

Ao se tornar associado, você garante acesso a descontos exclusivos em diversos estabelecimentos comerciais.

Unir forças com pessoas engajadas:

Junte-se a cidadãos que acreditam na força da colaboração e no impacto do trabalho em equipe.

COMO SE TORNAR UM ASSOCIADO?

Fale com a gente! Você pode nos encontrar pelo WhatsApp, em nosso site ou nas redes sociais. Será um prazer apresentar nossos projetos e responder às suas dúvidas. Unindo forças, construiremos um futuro mais próspero e solidário para toda a comunidade.

8 ANOS DE ASSOCIAÇÃO SETEMBRO

Em 2025, a Associação Setembro completou 8 anos, confira todas as benfeitorias feitas pela nossa instituição nesse período.

TABELA DE REPASSES POR ENTIDADE

HOSPITAL

2018–2020: R$ 1.585.966,35

2021: R$ 437.357,19

2022: R$ 303.878,51

2023: R$ 442.302,16

2024: R$ 239.772,99

2025: R$ 506.077,83

TOTAL: R$ 3.515.355,03

APAE

2018–2020: R$ 49.210,00

2021: R$ 48.308,73

2022: R$ 34.479,02

2023: R$ 52.972,97

2024: R$ 14.127,54

2025: R$ 59.567,41

TOTAL: R$ 258.665,67

HUMANITÁRIA

2018–2020: R$ 41.947,40

2021: R$ 9.452,39

2022: R$ 30.902,28

2023: R$ 29.963,01

2024: R$ 47.800,00

2025: R$ 66.666,00

TOTAL: R$ 226.731,08

DOM BOSCO

2018–2020: R$ 35.098,26

2021: R$ 6.270,49

2022: R$ 22.626,89

2023: R$ 7.855,81

2024: R$ 26.353,09

2025: R$ 10.991,27

TOTAL: R$ 109.195,81

CASA DE PASSAGEM

2018–2020: R$ 10.620,43

2021: R$ 10.414,95

2022: R$ 8.045,80

2023: R$ 8.672,57

2024: R$ 6.865,63

2025: R$ 7.949,18

TOTAL: R$ 52.568,56

MÃO AMIGA

2018–2020: R$ 14.730,00

2021: R$ 3.040,74

2022: R$ 7.978,36

2023: R$ 13.963,35

2024: R$ 6.624,69

2025: –

TOTAL: R$ 46.337,14

BUSHIDO

2025: R$ 8.216,00

TOTAL: R$ 8.216,00

TOTAL GERAL POR ANO

2018–2020: R$ 1.737.572,44

2021: R$ 514.844,49

2022: R$ 407.910,86

2023: R$ 555.729,87

2024: R$ 341.543,94

2025: R$ 626.134,69

TOTAL GERAL: R$ 4.183.736,29

Total Geral: valor correspondente à soma de todos os repasses realizados pela Associação Setembro às entidades beneficiadas no período apresentado.

HOMENAGEM

SIMONE DE OLIVEIRA

Uma mulher que é, ao mesmo tempo, profissional exemplar, filha, mãe, avó e líder à frente da associação.

Simone foi homenageada pela Prefeitura de Vargem Grande do Sul no dia 11/04/2025. Sua trajetória é um verdadeiro testemunho de força, determinação e compaixão como presidente da Associação Setembro.

CONFIRA NOSSA RETROSPECTIVA 2025

* A Associação Setembro agradece imensamente a todos os associados, empresas parceiras e voluntários pela contribuição valiosa em 2025.

* Graças ao apoio de cada um, seguimos firmes na realização de ações que transformam vidas e fortalecem nossa comunidade.

* Sua contribuição mensal foi essencial para dar continuidade aos nossos projetos e gerar impacto positivo na sociedade. Cada real investido se converte em esperança e oportunidades para muitas pessoas.

* Juntos, estamos construindo um futuro mais justo, solidário e igualitário.

PROJETOS – DESCARTE CONSCIENTE

Todos os dias, toneladas de lixo e resíduos são gerados. Entre eles, materiais como plásticos e baterias domésticas representam um grande risco quando descartados de forma inadequada. Esse descarte incorreto pode contaminar o solo e os lençóis freáticos, comprometendo a agricultura e afetando diretamente os recursos hídricos da região.

Sustentabilidade na prática!

Desde 2018, em parceria com a Led Reciclagem, a Associação Setembro facilita o descarte correto de resíduos especiais. Só em 2025, conseguimos destinar para a reciclagem 4 toneladas de materiais, entre lixo eletrônico, pilhas, lacres e tampas plásticas. Agradecemos a todos que fazem parte dessa corrente!

ENTIDADES

Acompanhe as principais transformações e melhorias implementadas pela Associação Setembro em nossas entidades parceiras.

CASA DE PASSAGEM

Manutenção: R$ 4.529,18

Gás: R$ 3.410,00

Total: R$ 7.949,18

HOSPITAL DE CARIDADE

Alimentação: R$ 247.516,53

Medicação: R$ 258.561,30

Total: R$ 506.077,83

APAE

Reforma cozinha: R$ 27.354,06

Central de monitoramento: R$ 32.213,35

Total: R$ 59.567,41

DOM BOSCO

Reforma sofá: R$ 3.000,00

Mantimentos: R$ 7.991,27

Total: R$ 10.991,27

HUMANITÁRIA

Camas hospitalares: R$ 66.666,00

Total: R$ 66.666,00

BUSHIDO

Inscrições em campeonatos: R$ 8.216,00

Total: R$ 8.216,00

AÇÕES – BLISTERS

Também atuamos como ponto de coleta de lacres e blisters de medicamentos. O alumínio extraído desses materiais é vendido e todo o recurso é revertido para a aquisição de cadeiras de rodas, unindo solidariedade à preservação ambiental. Em 2025, alcançamos a marca de 3 toneladas coletadas. Após o recolhimento, o metal é triturado e ganha um novo ciclo de vida na fabricação de portas e portões.

OUTUBRO ROSA

Durante a campanha do Outubro Rosa, a Associação Setembro investiu R$ 12.000,00 para viabilizar 120 mamografias gratuitas. A iniciativa foi voltada a mulheres acima de 40 anos com renda individual de até dois salários mínimos, reforçando nosso compromisso com a saúde e o diagnóstico precoce do câncer de mama.

EVENTOS

2º CHURRASCADA DO BEM

Em maio, o Casarão São Bento foi palco da nossa segunda Churrascada do Bem. Em um ambiente country acolhedor e sofisticado, o evento superou todas as expectativas, oferecendo quatro estações gastronômicas assinadas por renomados chefs churrasqueiros e duas atrações musicais. A programação contou ainda com um leilão beneficente de itens exclusivos, consolidando o sucesso dessa edição.

Total de arrecadação: R$ 166.678,73

FESTAS DAS NAÇÕES

Nossa quarta participação na Festa das Nações foi um sucesso absoluto! Com o melhor da culinária italiana, nossa barraca conquistou o paladar do público e celebrou mais um ano de tradição e solidariedade.

Total de arrecadação: R$ 35.532,59

TORNEIO DO BEM

Agosto foi o mês do esporte e da solidariedade! O 4º Torneio do Bem de Beach Tennis agitou o Espaço Beach com números impressionantes: três dias de competição, mais de 400 participantes, 500 atletas inscritos e uma maratona de mais de 400 jogos realizados. Um evento que cresce a cada ano!

Total de arrecadação: R$ 25.179,41

DIA DE CAMPO

Em sua quarta edição consecutiva, o Dia de Campo de Batata consolidou-se como um elo entre academia e mercado, através da parceria estratégica com a Unifeob, Cooperbatata e ABVGS. O evento promoveu o intercâmbio técnico e o networking entre alunos, produtores e profissionais do agronegócio. Além do impacto técnico, a iniciativa possui um forte cunho social: toda a renda proveniente da venda das batatas após o evento é revertida para a Associação Setembro, viabilizando o apoio contínuo aos projetos das nossas entidades.

Total de arrecadação: R$ 20.237,00