Gente e Fatos

Último Round marca a estreia de Camila Virgílio no cenário literário
Romance une drama, superação e recomeços em uma narrativa intensa que tem lançamento previsto para abrilA escritora vargengrandense Camila Virgílio falou à Gazeta de Vargem Grande sobre o lançamento de seu romance de estreia, Último Round, obra publicada pela...
Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana
Faleceu Maria Aparecida de Oliveira Bernardes, conhecida por Leninha, aos 68 anos de idade, no dia 2 de fevereiro. Residia no Jardim Fortaleza; deixou o marido José Bernardes; os filhos Carlos, Fabiana e Fábio; e netos. Seu sepultamento foi...