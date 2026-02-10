Último Round marca a estreia de Camila Virgílio no cenário literário

Romance une drama, superação e recomeços em uma narrativa intensa que tem lançamento previsto para abril

A escritora vargengrandense Camila Virgílio falou à Gazeta de Vargem Grande sobre o lançamento de seu romance de estreia, Último Round, obra publicada pela Editora Flyve, selo Afrodite, que chega ao público com uma narrativa marcada por intensidade emocional, conflitos humanos e uma ambientação urbana inspirada na cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos. O livro encontra-se em período de pré-venda e tem lançamento oficial previsto para o mês de abril, com data e local ainda a serem divulgados.

Com classificação indicativa para maiores de 16 anos, Último Round apresenta a história de Elizabeth e Carter, dois personagens que tiveram seus caminhos interrompidos antes de compreenderem a profundidade dos sentimentos que os uniam. Anos depois, eles se reencontram em Las Vegas, nos Estados Unidos, cenário que funciona como pano de fundo simbólico para a reconstrução pessoal e emocional de ambos. A cidade, retratada com estética neon e atmosfera intensa, elementos visíveis também na capa da obra, reforça o tom urbano e dramático do romance.

A ideia para o livro não surgiu de forma repentina. Segundo a autora, o projeto foi construído a partir de fragmentos de histórias e ideias acumuladas ao longo do tempo. O ponto de virada veio de maneira inesperada, ao assistir a uma luta transmitida pela televisão, o que despertou a concepção do protagonista masculino, Carter, um lutador que enfrenta batalhas dentro e fora dos ringues. Já o cenário foi motivado por uma antiga admiração de Camila Virgílio por Las Vegas e pelos Estados Unidos, fortemente influenciada por filmes, séries e livros consumidos ao longo dos anos.

Embora a cidade americana não seja o foco central da trama, sua presença é decisiva na construção da narrativa. A autora buscou retratar um ambiente urbano, intenso e visualmente marcante, que dialogasse com o estado emocional dos personagens. O enredo também bebe de referências de romances carregados de drama e questões humanas, com personagens imperfeitos, marcados por perdas, escolhas difíceis e tentativas de recomeço.

Temas como superação, luto e reconstrução pessoal ocupam lugar central na obra. Para a escritora, esses assuntos refletem experiências universais e fazem parte da condição humana. A proposta do livro é acolher o leitor, provocar identificação e mostrar que é possível seguir em frente mesmo diante de situações de ruptura emocional. A autora define o tom da narrativa como um romance intenso, com ecos de dramas populares, como novelas mexicanas e turcas, adaptados ao formato literário.

Ela contou ainda que o processo de escrita teve início durante a pandemia, mas foi interrompido devido a compromissos escolares. A retomada ocorreu anos depois, durante as madrugadas, período em que a autora enfrentava dificuldades para dormir e decidiu substituir o uso do celular pela escrita. A partir desse momento, escrever à noite tornou-se um hábito constante.

Os personagens

Entre os desafios enfrentados, a construção da personagem Elizabeth foi apontada como a mais complexa. Fechada e emocionalmente marcada, a protagonista permitiu à autora abordar temas ligados à saúde emocional, exigindo cuidado e sensibilidade. Carter, por sua vez, acabou se tornando o personagem favorito de Camila Virgílio, cujo ponto de vista fluiu de forma mais natural durante a escrita, apesar da intensidade emocional semelhante.

Além de escritora, Camila Virgílio é professora desde 2019, lecionando Matemática e Física para adolescentes. O contato diário com os alunos influencia diretamente sua escrita, especialmente na criação de personagens. Em 2026, a autora também passará a atuar no ensino fundamental no município, mantendo vínculo com a rede estadual de ensino.

O primeiro livro

A relação com os livros acompanha Camila Virgílio há muitos anos. Leitora assídua, ela considera a escrita uma consequência natural desse vínculo com a literatura. A publicação de Último Round foi descrita como um processo intenso, marcado por insegurança, aprendizado e coragem. A autora enviou o manuscrito para diferentes editoras e recebeu o retorno positivo da Editora Flyve, que identificou afinidade entre a obra e o gênero trabalhado pelo selo Afrodite.

Durante a pré-venda, o livro pode ser adquirido diretamente com a autora — os 50 primeiros compradores receberão um brinde especial no dia do lançamento — ou pelo site da Editora Flyve. Todas as informações sobre o lançamento e eventos relacionados estão sendo divulgadas no perfil oficial da autora no Instagram, @camilavirgilioescritora, dedicado exclusivamente aos seus projetos literários.

O lançamento oficial ocorrerá na cidade onde a autora reside, momento que ela define como símbolo de pertencimento, reconhecimento e partilha de um sonho com pessoas que acompanham sua trajetória. De acordo com Camila, a expectativa é atingir leitores que apreciam romances intensos, com forte carga emocional, conflitos internos e personagens em busca de cura e recomeço.

A autora já trabalha em novos projetos. O segundo livro dará continuidade ao universo de Último Round, acompanhando a história de Michael, personagem secundário da obra de estreia. Paralelamente, a autora desenvolve um romance de época, mais leve e bem-humorado, atualmente em pausa, com cerca de metade do texto concluído, explorando novos caminhos dentro do gênero romance.