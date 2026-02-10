Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Maria Aparecida de Oliveira Bernardes, conhecida por Leninha, aos 68 anos de idade, no dia 2 de fevereiro. Residia no Jardim Fortaleza; deixou o marido José Bernardes; os filhos Carlos, Fabiana e Fábio; e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 3, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Maria Luvezutti Teixeira, aos 93 anos de idade, no dia 3 de fevereiro. Residia no Centro; dona Maria era viúva de Benedicto Osório Teixeira; deixou os filhos Maria Ângela, Lúcia Helena e Benedito Carlos; o genro João; a nora Célia; os netos Rodrigo, Ana Cláudia, Carlos César, Pe. Antônio e Pe. Alex; as bisnetas Nathalia, Ana Laura, Letícia e Maria Cecília; os irmãos Inês, Olívio e Elenir; e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 4, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Andreti José de Almeida, conhecido por Deti, aos 24 anos de idade, no dia 5 de fevereiro. Era filho de Derli Francisco de Almeida – já falecida; deixou o pai José Carlos de Almeida; a esposa Ana Lúcia Silva de Almeida; e os filhos Alícia e Izaque. Seu sepultamento foi realizado no dia 5, no Cemitério Parque das Acácias.

Fotos: Arquivo Pessoal

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu José Vítor dos Santos, aos 71 anos de idade, no dia 24 de janeiro. Deixou a esposa Fátima Aparecida Vieira dos Santos; os filhos Andréia, Amanda, Angélica, Adriano e Diego; genros; noras; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 24, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Ana Maria de Oliveira Ferreira, aos 84 anos de idade, no dia 25 de janeiro. Deixou os filhos Walter e Valana; os netos Renan e Renato. Seu sepultamento foi realizado no dia 25, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Ivanilda de Souza, aos 84 anos de idade, no dia 28 de janeiro. Deixou o marido Nélson de Souza; os filhos Maria Elza, Moacir José, Selma, Mauro Sérgio, Adriana e Lucas André; era mãe também de Nélson Filho – já falecido; deixou genros; noras e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 29, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Letícia Cristina Mattos da Silva; aos 35 anos de idade, no dia 28 de janeiro. Deixou os pais Cristina de Mattos da Silva e João Luiz Bueno da Silva; tios e primas. Seu sepultamento foi realizado no dia 29, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Maria de Jesus Honorata Bucci, aos 71 anos de idade, no dia 28 de janeiro. Deixou as filhas Katya, Keyla, Kássia e Karla; genros; netos e bisneto. Seu sepultamento foi realizado no dia 29, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Luiz Ribeiro, aos 84 anos de idade, no dia 2 de fevereiro. Deixou a esposa Neide; os filhos Luiz Júnior, Rosângela, Marcelo e Rozaleine; noras e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 2, no Cemitério Municipal de Mogi Guaçu.

Faleceu Antônio Genari, aos 88 anos de idade, no dia 30 de janeiro. Deixou os filhos Delci, Ana Paula e Ricardo; a nora Carla; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 31, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Rejeane Oliveira Bernardes Lisboa de Almeida, aos 45 anos de idade, no dia 31 de janeiro. Deixou a mãe Maria da Conceição Assis da Silva; o marido Raoni Bernardes Lisboa de Almeida; a filha Ana Júlia; os irmãos Gustavo, Viviane, Alessandra e Lucélia; tios e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 1° de fevereiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Cláudia Carvalho Basile, aos 61 anos de idade, no dia 31 de janeiro. Deixou a mãe Maria Célia Basile; os irmãos Alexandre, Luciana e Celina; e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 1º de fevereiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Sueli Aparecida Bordin Pires, aos 73 anos de idade, no dia 3 de fevereiro. Deixou o marido José da Costa Pires; os filhos Edson, José Roberto, Wagner, Marco e Sirlene; genro; noras; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 4, no Cemitério Municipal de Lagoa Branca.