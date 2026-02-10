Pontos que inundam na cidade são conhecidos há tempos; Gazeta noticiou problemas e debate soluções há anos

Alagamento por águas pluviais em Vargem

Um dos pontos que mais sofre com os problemas envolvendo impermeabilização do solo, além de bueiros entupidos e tubulações mal dimensionadas, é nas imediações da Rua Dona Maria Cândida e Rua Santa Terezinha, perto da Doces Marquinhos, antiga Varcon. Um problema que se arrasta há décadas. Embora sem córregos por perto, a água das chuvas desce dos bairros existentes desde o outro lado do asfalto que corta a cidade e vem ganhando força até chegar no local, que forma uma bacia de retenção de água, com as tubulações não dando conta da vazão.

Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, o empresário Marcos Roberto Castro, mais conhecido como Marquinhos Doceiro, disse que o problema é antigo e precisa ser resolvido. Desde 2008 convivendo com os alagamentos, afirmou ao jornal que a preocupação maior é com os vizinhos, cujas construções não são muito altas em relação ao nível da rua, o que faz com que a água acabe adentrando nas residências.

Para evitar um mal maior, Marquinho solicitou à Guarda Civil Municipal-GCM, a autorização para impedir o trânsito quando há alagamentos no local, para evitar que as ondas criadas pelos veículos, principalmente ônibus e caminhões, aumentem o risco das casas serem inundadas. Segundo o empresário, que já “comprou briga” com muitos motoristas, a GCM deu aval à sua solicitação e já disponibilizou os sinalizadores para impedir o trânsito nestas ocasiões.

Durante a conversa, disse que o problema está na dimensão da tubulação colocada na área para escoar as águas, que não seria suficiente. Para ele, vai ser preciso a prefeitura intervir novamente e fazer uma obra com bases técnicas para resolver definitivamente a verdadeira enchente que acontece no local todos os anos.

Alagamento chegou a 1,2m de altura na Rua Bernardo Garcia

A baixada onde corre o Rio Verde, embora não tenha sofrido nos últimos anos com enchentes provocadas pelo rio, sofre com as águas fluviais que descem do Centro da cidade para aquela região que compreende também a Rua Floriano Peixoto e demais ruas próximas.

Antes áreas de várzea onde no passado se plantavam arroz, o local foi sendo urbanizado e casas e outros imóveis foram construídos. Com deficiência nas tubulações que não são suficientes e também sofrem com entupimentos, além da impermeabilização do solo com os asfaltos, contribuem para os alagamentos.

O morador Júlio Humberto Martins da Cunha, que reside na Rua Bernardo Garcia nº 90, na última enchente disse que as águas entraram na sua garagem e atingiram cerca de 1,20m de altura, provocando prejuízos de cerca de R$ 5 mil em seu veículo, que praticamente ficou coberto com a água, além de ter prejuízo com os pertences de sua casa também. Afirmou que pretende mudar de local e que falta infraestrutura e manutenção nas redes de escoamento de água naquela região.

O morador Alexandre Dias da Rua Floriano Peixoto também concedeu entrevista à Gazeta de Vargem Grande. No local há cerca de 20 anos, disse que o problema persiste todos estes anos. A obra de tubulação feita há alguns anos atrás na administração do ex-prefeito Amarildo, segundo o morador, no começo até que funcionou. “Ficou uma beleza uns dois ou três anos. Os novos bueiros davam conta da vazão, mas a falta de manutenção fez com que eles fossem se entupindo e hoje não conseguem mais escoar as águas”, afirmou.

Foto: Reportagem