Novos lagos estão sendo construídos graças à preservação

A Gazeta de Vargem Grande sempre defendeu em seus mais de 40 anos de existência, a proteção das áreas de várzeas e margens de rios e córregos que cortam o município de Vargem Grande do Sul. Na edição do dia 9 de dezembro de 2000, o jornal circulou com uma ampla matéria sobre o caso. Em uma das chamadas com foto na primeira página do jornal, a manchete foi: “Áreas de várzeas estão ameaçadas pela expansão urbana”. Já o título da matéria que ocupou toda a página 3 da edição foi: “Expansão urbana invade áreas de várzeas”.

Na matéria o enfoque foi a área de várzea localizada junto ao Rio Verde, próxima à antiga Cerâmica Bologna e adjacências, adentrando onde será construído o Parque Águas do Rio Verde, nos fundos do Jd. Iracema. Fotos publicadas na edição mostravam a área pertencente ao empresário Richard Ribeiro e também o local onde corria as águas de uma nascente existente naquela área, perto do atual almoxarifado da prefeitura municipal.

Também fotos mostravam as áreas de várzeas pertencentes à família de José Ribeiro de Andrade-Zecão, que estavam sendo loteadas, localizadas junto ao Rio Verde e onde está sendo construído o lago pela prefeitura municipal, que deve ficar pronto ainda este ano. Também traziam fotos das enchentes ocorridas no passado e cujas águas cobriam todas estas áreas.

“Na área de várzea localizada próxima ao Rio Verde, de propriedade da família José Ribeiro de Andrade, mais conhecido como “terras do Zecão”, um empreendimento imobiliário já adentra nas áreas de várzeas, com o terreno sendo drenado para futura construção de imóveis”.

A matéria escrita pelo jornalista Tadeu Fernando Ligabue afirmava que quem passava pelo local podia ainda ver uma grande quantidade de aves que o habitavam, como marrequinhas, irerês, garças e também capivaras. Na ocasião a prefeitura informou ao jornal que o loteamento estava todo legalizado, aprovado pelo Grapoagro e os lotes do Jd. São Paulo deveriam ser comercializados tão logo a infraestrutura do loteamento estivesse pronta.

Área deu lugar ao “Lago do Zecão”

Tão logo assumiu a prefeitura em janeiro de 2001, o então prefeito Celso Ribeiro recebeu a visita do criminalista dr. Valdir Troncoso Peres e mais dois sócios do Loteamento Jd. São Paulo, Flávio Basilone de Andrade e Edson Ricardo Taramelli. Da reunião também participaram o vice-prefeito Zé da Kibon e seus diretores Anselmo Cachola (Obras), Márcio Mengali (Jurídico) e Tadeu Ligabue (Água e Esgoto).

“Parte das várzeas já constavam do loteamento que estava sendo realizado pela família, mas desde que assumiu o prefeito Celso Ribeiro deixou claro o interesse que tinha em negociar o local para transformá-lo em área de lazer e turismo, melhorando a qualidade de vida dos vargengrandenses”, consta da matéria publicada na Gazeta de Vargem Grande em 27 de janeiro de 2001, cujo título era: “Várzeas do Zecão poderão se transformar em área de turismo e lazer”, com o subtítulo: “Local deverá se transformar em um grande lago”.

Nas conversações mantidas naquele dia no gabinete do prefeito Celso Ribeiro, os sócios do loteamento deixaram claro que o interesse que tinham em realizar um novo projeto paisagístico, dando um outro destino às áreas de várzeas, que poderiam se transformar em um grande lago, margeando o Rio Verde, indo até as terras pertencentes ao sr. Libânio Coracini.

Naquele dia, o dr. Valdir Troncoso Peres se mostrou entusiasta da ideia e afirmou que tudo que poderia fazer pelo bem de Vargem Grande do Sul, ele faria e que jamais iria colocar algum obstáculo no desenvolvimento da cidade que era seu berço natal e que tanto amava. Também os sócios Flávio e Edson comungaram da mesma intenção. Na ocasião, o prefeito Celso Ribeiro afirmou: “O importante foi a disposição das partes em conversar e convergir os interesses, sendo o principal deles, o progresso de Vargem Grande do Sul”.

Fotos: Reportagem