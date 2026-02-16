Novas tubulações já atendem algumas casas da Santa Terezinha

A reportagem da Gazeta de Vargem Grande esteve esta semana na Vila Santa Terezinha, onde o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) está realizando a troca das antigas tubulações de ferro por tubos de polietileno, um material mais resistente, com possibilidade de menor surgimento de novos vazamentos de água e também por propiciar sua colocação por método não destrutivos, não causando tantos danos no asfalto.

Segundo uma moradora da Rua Santa Terezinha, na altura no nº 590, a água já foi ligada e está funcionando muito bem. Outra moradora do bairro, na Rua Elisabeth, nº 170, também confirmou que há mais de um mês sua casa está recebendo água das novas tubulações e ela elogiou o serviço. Para Osvaldo dos Santos, morador da Rua Santa Terezinha, onde possui um bar, a água melhorou muito e está chegando com pressão.

Os novos canos de polietileno já foram usados na Vila Santana e também no Centro expandido da cidade e além da Vila Santa Terezinha, está sendo utilizado na troca das redes de vários bairros da Vila Polar. A obra teve início no começo de 2025 e está sendo realizada pela empresa Renova Saneamento Ambiental de Campinas, que venceu a licitação.

Iniciada na gestão do ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes, quando Celso Bruno era supervisor do SAE, a modernização do sistema de abastecimento de Vargem Grande do Sul prossegue na atual gestão do prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) e o valor total da obra que está sendo feita na Vila Santa Terezinha e na Vila Polar pela mesma empresa, é de R$ 8.390.000,00, recursos financiados junto ao programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento- FINISA, da Caixa Federal com prazo de pagamento de 96 parcelas, durante a gestão de Amarildo, com aprovação da Câmara Municipal na época.

Conforme matéria já publicada pelo jornal Gazeta, na Vila Santa Terezinha serão trocadas 1.220 ligações de água e na Vila Polar, 1.660. A atual gestão do SAE informou ao jornal que as obras nos bairros estão sendo feitas alternando-se entre eles as etapas de execução.

Andamento das obras

As obras de implantação da nova tubulação de distribuição de água nos bairros Vila Santa Terezinha e Vila Polar já alcançaram aproximadamente 60% de execução. A informação foi repassada ao jornal Gazeta de Vargem Grande pela atual superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE), Simone Aparecida Fermino, em resposta a questionamentos sobre o andamento dos trabalhos e possíveis impactos no abastecimento.

Segundo a superintendente, a intervenção foi licitada como um único projeto contemplando os dois bairros, com execução alternada das etapas entre eles. Na Vila Santa Terezinha, as redes instaladas sob o leito das ruas estão em fase mais adiantada, parte delas já testada, e atualmente a equipe trabalha na realização das interligações com os imóveis. Já na Vila Polar, a obra se encontra na etapa de implantação das redes subterrâneas.

De acordo com o cronograma apresentado no processo licitatório, a execução da rede segue um ritmo médio de um quarteirão por dia útil. A obra teve início em janeiro de 2025 e tem prazo de conclusão previsto para junho de 2026.

A intervenção está sendo realizada pelo método MND (Método Não Destrutivo), técnica que reduz a necessidade de abertura de valas extensas e minimiza impactos no tráfego e na rotina dos moradores. Conforme explicou Simone Aparecida Fermino, as novas redes são implantadas em paralelo à estrutura existente, que permanece em funcionamento durante todo o processo.

Em trechos específicos, quando tecnicamente viável, a nova tubulação é instalada no interior da rede já existente. Nesses casos, é montado um sistema provisório de abastecimento, com a instalação de by-pass e de “varais” para condução da água até as testadas dos imóveis, garantindo a continuidade do fornecimento. Segundo o SAE, não há previsão de interrupção no abastecimento de água em nenhuma etapa da obra.

Com a substituição da tubulação, a expectativa é melhorar a eficiência do sistema de distribuição, reduzindo perdas e garantindo maior segurança no fornecimento de água aos moradores da Vila Santa Terezinha e da Vila Polar.

Empréstimos para modernização do SAE chegaram a R$ 30 milhões

Durante a gestão do prefeito Amarildo Duzi Moraes, a administração municipal viabilizou linhas de crédito, devidamente autorizadas pela Câmara Municipal, que, somadas a recursos próprios do SAE, chegaram a R$ 30 milhões em investimentos, segundo matéria publicada pela Gazeta de Vargem Grande e tinha como objetivo garantir maior eficiência na distribuição e assegurar água de qualidade aos consumidores vargengrandenses.

O projeto teve início em 2017. No final de 2019, começaram as obras de construção de novas adutoras e a substituição das antigas tubulações da Vila Santana, permitindo a renovação completa da rede naquele bairro. Também foram adquiridos novos veículos, novas bombas, construídas novas adutoras e cinco novos reservatórios de água, que uma vez em funcionamento, deverão melhorar sensivelmente a distribuição de água no município.

CEI para apurar denúncias de irregularidades

Toda essa movimentação do SAE está atualmente sob fiscalização de uma CEI-Comissão Especial de Inquérito, aprovada no ano passado pela Câmara Municipal, para apurar possíveis irregularidades no setor, principalmente devido à questão envolvendo a construção dos reservatórios de água, cujas bases foram consideradas mal feitas, colocando em risco a utilização dos mesmos. As bases de sustentação dos novos reservatórios estão sendo novamente refeitas pela atual administração.