Após acidente, Elektro começa a retirar cabos irregulares dos postes

Por
Gazeta
-
O acidente com a fiação solta deixou marcas profundas na jovem e poderia ter causado graves consequências. Foto: Arquivo Pessoal

Um acidente envolvendo um cabo solto na Rua Dona Amélia Ribeiro da Silva, no dia 5 de dezembro, reportado pela Gazeta de Vargem Grande na edição do dia 14 de dezembro, que atingiu uma jovem na altura do pescoço, mobilizou na época as autoridades vargengrandenses sobre a questão.
Segundo os familiares, por pouco o acidente não teve consequências gravíssimas. O prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) tomou conhecimento do caso e exigiu providências imediatas junto à empresa Elektro Neoenergia, que segundo a prefeitura municipal era quem locava os postes, inclusive para outras empresas.
Esta semana, o prefeito postou em suas redes sociais que após diversas notificações, pedidos e reuniões realizadas por ele e sua equipe para manutenção, correção e limpeza dos emaranhados de fios nos postes da cidade, a empresa Elektro Neoenergia iniciou o corte dos fios que estavam em situação irregular nos postes, após ter emitido comunicado às empresas que sublocam e aguardado o prazo determinado para que as mesmas tivessem realizado essa manutenção.
O processo vinha sendo acompanhado pelo Departamento de Tecnologia da Informação e Inovação da prefeitura. Inicialmente os trabalhos foram divididos em seis rotas de vias de acesso na cidade, sendo posteriormente ampliadas para demais ruas e avenidas do município.
Além da situação visual, causando um amontoado de fios nos postes da cidade, segundo a administração municipal, o risco era eminente de acidentes por falta de manutenção destes cabos pelas empresas prestadoras de serviço. “Estamos acompanhando os trabalhos de perto e cobrando as empresas prestadoras de serviços que utilizam a rede de postes no município, sempre priorizando a segurança, o bem-estar da população e a organização do espaço urbano”, afirma a nota da prefeitura.
Também pede que a população ao verificar um cabo solto/danificado nos postes, deverá fazer contato com a sua operadora de internet e passar o endereço em questão ou com a operadora responsável pelo serviço de energia elétrica através do telefone 0800 701 0102 para manutenção.

