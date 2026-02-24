Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Donilvo Aparecido Cacholli Teixeira, aos 70 anos de idade, no dia 14 de fevereiro. Donilvo deixou os filhos Denilson, Débora, Danilo, Alan e Alex; e os netos Bruno, Matheus, Victor e Aurora. Seu sepultamento foi realizado no dia 15, no Cemitério Parque das Acácias.
Faleceu Carlos Roberto Proito, aos 80 anos de idade, no dia 14 de fevereiro. Carlos residia no Centro; era viúvo de Maria Ignes Cassador Proito; deixou os filhos Ricardo e Juninho; noras; netos e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 14, no Cemitério da Saudade.
Faleceu Terezinha da Silva Carossi, aos 89 anos de idade, no dia 19 de fevereiro. Residia na Vila Polar; deixou filhos; netos; bisnetos e irmão. Seu sepultamento foi realizado no dia 19, no Cemitério Parque das Acácias.
Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.
Falecimentos em Casa Branca
Faleceu Gilberto Donizeti Martins, aos 62 anos de idade, no dia 8 de fevereiro. Deixou a esposa Rosângela Maria Domingos; os filhos Yuri, Talita e Adelino; e os netos Miguel, Raquel e Edson. Seu sepultamento foi realizado no dia 8, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Marina Vieira, aos 99 anos de idade, no dia 14 de fevereiro. Deixou os filhos Clara, Reginaldo, Mariza, Márcia e Izaura; era mãe também de Antônio Carlos – já falecido; deixou as noras Maria Aparecida e Rosana; genro; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 14, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Benedito Salvador Ribeiro, aos 72 anos de idade, no dia 14 de fevereiro. Deixou a esposa Maria; as filhas Adriana, Mara e Marlene; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 14, no Cemitério Municipal de São José do Rio Pardo.
Faleceu João Carlos de Souza, aos 67 anos de idade, no dia 15 de fevereiro. Deixou os filhos João, Carmem e Márcia; nora; genros; netos; bisnetos e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 15, no Cemitério Municipal de Casa Branca.