Consórcio da Azevedo e Travassos vence leilão da Rota Mogiana por R$ 1,08 bi

Grupo terá que investir R$ 9,4 bilhões nos 520 km de rodovias ao longo de 30 anos; projeto prevê duplicação da estrada entre Vargem e São João.

O leilão de concessão do Lote Rota Mogiana – cerca de 520 quilômetros de estradas que atravessam a Vargem Grande do Sul e outros municípios da região – foi realizado nesta sexta-feira, dia 27, às 14h, na sede da B3, Bolsa de Valores de São Paulo. Venceu o leilão a empresa que ofereceu o maior valor para pagar ao governo pelo direito de administrar as rodovias.

O projeto absorve os trechos atualmente sob concessão da Renovias e novas vias do DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo).

O prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) esteve na B3 para acompanhar o leilão. Em suas redes sociais, ele postou imagens do certame, que também contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas, prefeitos das cidades que serão atendidas, além de autoridades Estaduais, como o vice-governador Felício Ramuth, secretários de governo e deputados, como Barros Munhoz.

Fotos: Prefeitura