Duplicação da estrada Vargem-São João: nesta sexta, Estado vai leiloar concessão de rodovias da região

O leilão de concessão do Lote Rota Mogiana – cerca de 520 quilômetros de estradas que atravessam a Vargem Grande do Sul e outros municípios da região – será realizado nesta sexta-feira, dia 27, às 14h, na sede da B3, Bolsa de Valores de São Paulo.Vence o leilão a empresa que oferecer o maior valor para pagar ao governo pelo direito de administrar as rodovias.

O projeto absorve os trechos atualmente sob concessão da Renovias e novas vias do DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo).

Em seu perfil nas redes sociais, o ex-prefeito Amarildo Duzzi Moraes afirmou que entre as demandas existentes no edital do leilão, está a duplicação da rodovia entre Vargem Grande do Sul e São João da Boa Vista, que deve ser realizada em no máximo 7 anos.

Propostas e empresas

A concessão promovida pelo governo estadual de São Paulo recebeu quatro propostas na última terça-feira, dia 24. Apresentaram ofertas pelo projeto a Motiva (ex-CCR), a EPR Participações, o consórcio Rota Mogiana, que tem a Azevedo & Travassos, e o fundo MC Brazil, da Mubadala.

A modelagem da Rota Mogiana tem 520 quilômetros de extensão e prevê R$ 8,9 bilhões em investimentos para duplicação, implantação de terceiras faixas, construção de marginais, acostamentos e passarelas, além da modernização de dispositivos de acesso e do novo contorno viário de Águas da Prata, segundo o governo paulista. O contrato terá 30 anos de duração.

Redução no pedágio

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou na terça-feira que o projeto vai modernizar e ampliar as estradas no interior paulista e ainda confirmou a redução de até 29% nas tarifas de pedágios com a concessão.

“Hoje recebemos quatro propostas de empresas interessadas na concessão do lote Rota Mogiana, projeto que vai modernizar e ampliar 520 quilômetros de rodovias aqui no interior paulista. Para o usuário, isso significa duas mudanças importantes logo no início, redução de até 29% nas tarifas das praças atuais e cobrança apenas pelo trecho efetivamente percorrido”, disse Tarcísio.

Segundo o estado, as maiores reduções ocorrerão nos seguintes municípios: Jaguariúna (-29%), Águas da Prata (–27%), Estiva Gerbi (–26%), Espírito Santo do Pinhal (–20%), Itobi (–20%), Casa Branca (–13%), Mococa (–9%) e Aguaí (–5%).

De acordo com o governo, usuários frequentes terão descontos progressivos, que podem chegar a até 20% ao mês por pórtico. Os motociclistas permanecem isentos de pagamento. O sistema prevê prazo de até 30 dias para quitação da tarifa antes da aplicação de penalidade.

Além disso, a concessão também estabelece que novos pontos de cobrança só poderão iniciar operação após a execução das melhorias iniciais obrigatórias, com fiscalização da agência reguladora.

Melhorias

As melhorias previstas no edital do projeto incluem duplicação de 217 quilômetros de rodovias; implantação de 138 quilômetros de terceiras faixas; construção e adequação de 151 dispositivos de acesso; adequação ou implantação de 96 quilômetros de marginais; construção de 59 novas passarelas; adequação ou construção de 135 pontos de ônibus; e implantação de um contorno viário em Águas da Prata, além da implementação do Sistema Automático Livre (Free Flow).

