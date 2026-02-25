Aulas gratuitas de corte e costura, biquinho de crochê, patch aplique, tricô, crochê, bordado, pintura em tecido e crochê em barbante

O Departamento de Ação Social, está com inscrições abertas para oficinas gratuitas no Centro de Acolhimento e Capacitação das Famílias “Sueli Gambaroto Mortais”.

As inscrições serão realizadas até sexta-feira, dia 27 de fevereiro, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h, na Rua 1º de Maio, nº 359, Centro. As atividades têm início nesta segunda-feira, dia 2 de março.

É necessário ter 16 anos ou mais e apresentar cópias de RG, CPF e comprovante de residência.

Entre as oficinas oferecidas estão: corte e costura básico, biquinho de crochê, patch aplique, tricô, variedades em crochê, bordado, pintura em tecido e crochê em barbante. As vagas são limitadas. Informações pelo telefone (19) 3643-2733.