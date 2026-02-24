Gente e Fatos

Elen Rose Moreira Duarte, auxiliar de escritório, e José Marcos Junior, funcionário público estadual, oficializaram sua união no dia 13 de fevereiro, em cerimônia civil seguida de bênção celebrada pelo pastor Márcio Canato, da Igreja Restitui, na presença dos pais Agatha e Nicolas
Vera Lúcia Martins
Quem recebeu os parabéns por mais um aniversário na terça-feira, dia 17, foi Vera Lúcia Martins que comemorou a nova idade em companhia do marido Valdir, da filha Jenifer, do genro Júlio César, dos netos Maria Luiza, Ana, Lorenna, Carlos, Daniel e Miquéias, demais familiares e amigos
Ana Piconi
A assistente social, Ana Piconi comemora mais um aniversário na quarta-feira, dia 25, ao lado do marido José Reinaldo, dos filhos Anieli e Vítor, do genro Geovane, da nora Francieli, de seus familiares e amigos
Isael Balarin
Isael Balarin faz aniversário nesta terça-feira, dia 24, ao lado da esposa Denyse recebe os parabéns dos filhos, netos, amigos e da equipe da Rotisserie Temperando com a Dê
Benício completou 1 aninho
Os pais Isabela e Vinícius prepararam com todo cuidado e atenção a comemoração do primeiro aninho do filho Benício Marcelino Dias, no domingo, dia 15. Benício recebeu também todos os mimos dos tios, avós e familiares
Maria Lindolfo
A família da benzedeira Maria Aparecida Lindolfo, comemora seus 99 anos de idade neste domingo, dia 22, ao lado dos mais queridos, seus filhos, netos, bisnetos e tataranetos
Encontro de colegas de Faculdade
Os colegas Mário Nakamura; Koshin Uehara; Paulo Kitamoto; Mario Poggio e Nélson Koiti Kawago – na foto da esquerda para a direita, que estudaram no período de 1975 a 1979, na Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia São Luís, em São Paulo, se reuniram na terça-feira, dia 16, no Restaurante Madeiro, no Shopping Santa Cruz para relembrar os bons tempos e colocar as conversas em dia
Casamento de Elen e JoséElen Rose Moreira Duarte, auxiliar de escritório, e José Marcos Junior, funcionário público estadual, oficializaram sua união no dia 13 de fevereiro, em cerimônia civil seguida de bênção celebrada pelo pastor Márcio Canato, da Igreja...
O destaque da coluna Momento Pet é a cachorrinha Pandora, de dois anos.
Ela foi adotada por Edivaldo, quando a trouxeram de São Sebastião da Grama.
“Dou bastante carinho para ela”, completou Edivaldo.Seu bichinho também pode aparecer no Momento Pet! Só...
Faleceu Donilvo Aparecido Cacholli Teixeira, aos 70 anos de idade, no dia 14 de fevereiro. Donilvo deixou os filhos Denilson, Débora, Danilo, Alan e Alex; e os netos Bruno, Matheus, Victor e Aurora. Seu sepultamento foi realizado no dia...
Fundada em 1981 por Tadeu Fernando Ligabue, a Gazeta de Vargem Grande circula semanalmente em Vargem Grande do Sul trazendo as principais notícias da cidade e região com credibilidade e respeito ao leitor.
Avenida Regato, 715 - Jardim Morumbi- CEP 13880-000
Vargem Grande do Sul - SP
Telefones:
(19) 99916-1203
Email: reportagem@gazetavg.com.br
Copyright Gazeta de Vargem Grande. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução do conteúdo deste site em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização escrita da Gazeta. | Desenvolvido por ulysses