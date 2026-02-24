Gente e Fatos

Casamento de Elen e José

Elen Rose Moreira Duarte, auxiliar de escritório, e José Marcos Junior, funcionário público estadual, oficializaram sua união no dia 13 de fevereiro, em cerimônia civil seguida de bênção celebrada pelo pastor Márcio Canato, da Igreja Restitui, na presença dos pais Agatha e Nicolas

Vera Lúcia Martins

Quem recebeu os parabéns por mais um aniversário na terça-feira, dia 17, foi Vera Lúcia Martins que comemorou a nova idade em companhia do marido Valdir, da filha Jenifer, do genro Júlio César, dos netos Maria Luiza, Ana, Lorenna, Carlos, Daniel e Miquéias, demais familiares e amigos

Ana Piconi

A assistente social, Ana Piconi comemora mais um aniversário na quarta-feira, dia 25, ao lado do marido José Reinaldo, dos filhos Anieli e Vítor, do genro Geovane, da nora Francieli, de seus familiares e amigos

Isael Balarin

Isael Balarin faz aniversário nesta terça-feira, dia 24, ao lado da esposa Denyse recebe os parabéns dos filhos, netos, amigos e da equipe da Rotisserie Temperando com a Dê

Benício completou 1 aninho

Os pais Isabela e Vinícius prepararam com todo cuidado e atenção a comemoração do primeiro aninho do filho Benício Marcelino Dias, no domingo, dia 15. Benício recebeu também todos os mimos dos tios, avós e familiares

Maria Lindolfo

A família da benzedeira Maria Aparecida Lindolfo, comemora seus 99 anos de idade neste domingo, dia 22, ao lado dos mais queridos, seus filhos, netos, bisnetos e tataranetos

Encontro de colegas de Faculdade

Os colegas Mário Nakamura; Koshin Uehara; Paulo Kitamoto; Mario Poggio e Nélson Koiti Kawago – na foto da esquerda para a direita, que estudaram no período de 1975 a 1979, na Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia São Luís, em São Paulo, se reuniram na terça-feira, dia 16, no Restaurante Madeiro, no Shopping Santa Cruz para relembrar os bons tempos e colocar as conversas em dia