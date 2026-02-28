Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Elisete Armando Silva, aos 63 anos de idade, no dia 21 de fevereiro. Residia no Jardim Paulista, deixa os filhos João, Miriam e Paulo, era também mãe de Rebeca já falecida. Deixa ainda as irmãs Francisca, Irani, Maria, Rosana, Eliana e Lúcia. Seu sepultamento foi realizado no dia 21, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Dilva Trevisan Muterle, aos 92 anos de idade, no dia 21 de fevereiro. Residia no Jardim Bela Vista; deixou os filhos Maria José; Neusa Maria; Pedro Osvaldo e Marta Helena; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 22, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Reinaldo Donizete Silva, conhecido por Zépão, aos 45 anos de idade, no dia 22 de fevereiro. Residia na Fazenda Campo Vitória; deixou os pais Regina e Oswaldo; os filhos Brena, Renan, Adriana e Wesley; noras; genro; netos e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 23, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Mauro Donizeti Batistão, conhecido por Maurinho, aos 69 anos de idade, no dia 23 de fevereiro. Residia no Jardim Santa Marta; deixou a esposa Durvalina; o filho Marcelo; a nora Juliana; e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 23, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Luciana Aparecida Bernardes de Matos, conhecida por Lu, aos 44 anos de idade, no dia 23 de fevereiro. Residia no Jardim Dolores; deixou o marido Júlio César de Felício; o filho Pedro Henrique; e tios. Seu sepultamento foi realizado no dia 23, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Natalina Aparecida Germano, aos 66 anos de idade, no dia 23 de fevereiro. Residia no Jardim Bela Vista; deixou o marido Adir; os filhos Rafaela e Robson; e o neto Anthony. Seu sepultamento foi realizado no dia 25, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Jorge Alves, aos 68 anos de idade, no dia 23 de fevereiro. Residia na Cohab IV; deixou a esposa Zélia; os filhos Denis, Ana Cláudia, Edna, Ana Carolina e Emerson; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 24, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Reinaldo Luiz Ferreira, conhecido por Ralin, aos 50 anos de idade, no dia 26 de fevereiro. Residia na Vila Santana; deixou a mãe Aparecida; a esposa Márcia; os filhos Taís e Bruno; o genro Guilherme; irmãos e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 27, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Antônio Justino, conhecido por Margoso, aos 70 anos de idade, no dia 27 de fevereiro. Residia no Jardim Dolores; deixou os filhos Leandro, Eder, Luís Carlos, Regiane e Tatiane; netos e bisnetos. Seu sepultamento será realizado neste sábado, dia 28, às 10h00.

Falecimentos em Itobi

Faleceu Amélio da Silva, aos 90 anos de idade, no dia 24 de fevereiro. Deixou os filhos Lázaro, Vera, Ana, Luiz, José, Tutu e Amélia; era também pai de Aparecida e João – já falecidos. Deixou ainda noras; genros; netos; bisnetos e tataranetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 25, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Cacilda Aparecida Martins, aos 85 anos de idade, no dia 26 de fevereiro. Deixou o marido Orlando; os filhos Eliana, Edilson e Ederson, noras; genros e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 27, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Adelina Aparecida Vedovato Bernardi, aos 75 anos de idade, no dia 26 de fevereiro. Deixou o marido Roque Bernardi; os filhos Rafael e Rodrigo; a nora Cristiane; os netos Artur e Rubens; e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 27, no Cemitério Municipal de Itobi.

Falecimentos em São Sebastião Da Grama

Faleceu João Edivino Francisco, conhecido por João Divino, aos 88 anos de idade, no dia 24 de fevereiro. Seu sepultamento foi realizado no dia 24, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Vivalda Betti Teixeira, conhecida por dona Nega, aos 92 anos de idade, no dia 19 de fevereiro. Seu sepultamento foi realizado no dia 19, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu o bebê Rafael Bôrtolo Costa da Silva, de 1 ano de idade, no dia 14 de fevereiro, filho de Angélica. Seu sepultamento foi realizado no dia 15, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Oscar Lourenço Corrêa, conhecido por Oscar do Campo, aos 87 anos de idade. Seu sepultamento foi realizado no dia 27, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.