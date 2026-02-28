Ameaçou esposa de morte na frente dos filhos e foi preso

Policiais militares da 4ª Companhia atenderam a uma ocorrência de violência doméstica na Rua Francisco Álvares Florence, na Cohab VI, em Vargem Grande do Sul, na noite da segunda-feira, dia 23. A equipe foi acionada via Copom por volta das 19h, e ainda durante o deslocamento, a vítima informou que seu companheiro estava agressivo e a ameaçava de morte.

No local, os policiais visualizaram o homem empurrando o filho do casal, enquanto as crianças se encontravam assustadas com a situação. Foi realizada busca pessoal, não sendo localizado qualquer objeto ilícito. Diante dos fatos constatados e das declarações colhidas no local, foi dada voz de prisão ao indivíduo pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica.

Após passar por exame médico cautelar, a ocorrência foi apresentada no Plantão Policial, onde a autoridade de polícia judiciária ratificou a prisão. O indiciado permaneceu preso, à disposição da Justiça.