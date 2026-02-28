PM prende rapaz por ameaça e descumprir medida protetiva

Na tarde da sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026, por volta das 16h16, policiais militares da 4ª Companhia foram acionados para atendimento de ocorrência na região central de Vargem Grande do Sul.

A equipe se deslocou até a Praça Capitão João Pinto Fontão, onde a vítima relatou possuir medida protetiva de urgência vigente contra seu irmão e informou que ele estaria no local descumprindo a determinação judicial, além de proferir ameaças.

Os policiais realizaram a abordagem e procederam com a busca pessoal, não sendo localizado qualquer objeto ilícito. Diante da constatação do descumprimento da ordem judicial e das ameaças relatadas, foi dada voz de prisão ao indivíduo.

O homem foi conduzido ao Pronto-Socorro para exame de corpo de delito, não sendo verificadas lesões, e, posteriormente, apresentado na Delegacia de Polícia. A autoridade policial ratificou a prisão pelos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência e ameaça, permanecendo o indiciado à disposição da Justiça.